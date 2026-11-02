Concluye segunda edición de FotoCanímar 2026 

La segunda edición del Festival y Coloquio Internacional de Fotografía FotoCanímar 2026 concluyó en Matanzas con una serie de talleres y actividades culturales.

Durante la jornada de cierre, los participantes desarrollaron en conjunto con el artista matancero Emilio O’ Farrill el taller foto-playback «Poéticas de la memoria» y el performance Jardín de la Esperanza, en el barrio La Marina.

Así mismo, en el Cuarto Rojo, estudio del fotógrafo Ernesto Cruz, ubicado en la Oficina del Conservador de la urbe yumurina, el artista visual chileno Adolfo Mesías presentó el taller «La Revolución Inconclusa».

Con la intervención de 95 artistas visuales de Iberoamérica, FotoCanímar 2026 convirtió a la ciudad de Matanzas en referente del compromiso con la promoción del arte, el intercambio entre creadores y la integración de las diversas expresiones visuales de la región.

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