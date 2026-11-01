Presentan documental en FotoCanímar 2026

La proyección del documental «Cinco visiones de una realidad», dirigido por Leonardo Rego y Frank Batista, tuvo por sede la filial matancera de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas.

La presentación del audiovisual formó parte del programa de la segunda edición del Festival y Coloquio Internacional de Fotografía FotoCanímar 2026.

«Cinco visiones de una realidad» abordó la fotografía documental como herramienta para transmitir mensajes al público e ilustrar la realidad y cotidianidad del ser humano. Las calles y los solares cubanos destacaron como los escenarios principales.

Además, el documental mostró la necesidad de la investigación para confeccionar materiales de calidad e interés social.

La jornada incluyó la inauguración de la esposición personal «Wannabe» de Elisa Millares.

Las instantáneas componen un proyecto sobre el fenómeno de las «love dolls» japonesas. La muestra reflexiona acerca de los mecanismos de control en los cuerpos de las mujeres y la construcción cultural de la feminidad.

FotoCanímar 2026 constituye un espacio de aporte cultural y de intercambio entre artistas visuales de diferentes latitudes.

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