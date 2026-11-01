Casi 74 600 palestinos asesinados desde el inicio de la ofesiva israelí en Gaza

La cifra de palestinos muertos por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza desde octubre de 2023 ascendió a 74 mil 594, tras el fallecimiento de seis personas en las últimas 48 horas, anunció este sábado el Ministerio de Salud palestino.

En su informe estadístico diario, la entidad indicó que los hospitales recibieron seis cadáveres, cuatro de ellos correspondientes a nuevas víctimas y dos a personas que murieron a causa de heridas anteriores. También reportaron 26 lesionados durante ese período.

El balance acumulado de heridos desde el inicio de la ofensiva se elevó a 175 mil 834, precisó el Ministerio.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 11 de octubre de 2025, las autoridades sanitarias registraron mil 580 palestinos muertos y cinco mil 711 heridos. A esa cifra se suman 845 cadáveres recuperados de entre los escombros y otras zonas del territorio.

El Ministerio añadió 18 víctimas al balance general después de que el Comité de Acreditación de Mártires completara y aprobara sus datos, desde la anterior actualización, divulgada el 24 de octubre.

Las autoridades sanitarias señalaron que Israel continúa sus ataques contra Gaza pese al acuerdo de alto el fuego, con nuevos fallecimientos y lesiones entre la población palestina.

Además de las víctimas humanas, la ofensiva ha destruido aproximadamente el 90 por ciento de la infraestructura civil del enclave. Naciones Unidas estima que la reconstrucción requerirá unos 70 mil millones de dólares.

Tomado de Cubadebate

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