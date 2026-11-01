IA en agenda de XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno incluirá entre sus eventos paralelos un encuentro que buscará reforzar la soberanía digital, con acento en la Inteligencia Artificial (IA), se conoció hoy.

La Secretaría General Iberoamericana (Segib) informó que en los prolegómenos de la cita cimera de Jefes de Estado o Gobierno en Madrid, este martes 3 de noviembre se organizará por primera vez, una jornada acerca de la IA y sus desafíos.

En la sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de esta capital, tendrá lugar el Foro Digital Iberoamericano, un espacio concebido como un encuentro para el diálogo inclusivo que reunirá a los países iberoamericanos, organismos internacionales, empresas tecnológicas, y representantes de la sociedad civil y académica.

Acto seguido, le sucederá la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e IA, con el propósito de lanzar su primera alianza en torno a estos asuntos, que busca robustecer la soberanía digital y cultural de la región.

La ministerial tratará de definir una visión común acerca del desarrollo y uso responsable de la IA, así como sus potencialidades, desafíos en materia de derechos, sostenibilidad, inclusión, seguridad y privacidad.

Tendrá como lema ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’, y se plantea como elemento esencial de cara a la Cumbre que se realizará los días 4 y 5 de noviembre.

Por otra parte, el sector empresarial celebrará del 3 al 6 de noviembre en esta capital los Diálogos Presidenciales Iberoamericanos, un ciclo de encuentros en el concierto de la Cumbre de Dignatarios.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) auspiciará el ciclo de intercambios entre mandatarios y representantes institucionales con personalidades del dominio de los negocios en la región, con el objetivo fomentar el diálogo directo y fortalecer las relaciones institucionales y económicas.

La agenda del evento comenzará con Laura Fernández, presidenta de Costa Rica; acto seguido, una reunión con José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, y concluirá el día 3 con una cena con Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala.

El 5 de noviembre, la actividad continuará con un encuentro con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y Xavier Espot, jefe del Gobierno de Andorra.

Posteriormente, el 6 de noviembre habrá reuniones institucionales y empresariales, que se iniciarán con un desayuno con Luis Abinader, presidente de República Dominicana; otro con Rodrigo Paz, mandatario de Bolivia; y un almuerzo con Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador.

La última jornada finalizará la presentación de un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con la participación de José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo, y del ex Alto Comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea Josep Borrell.

En paralelo, se celebrará también el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano los días 3 y 4 de noviembre, en la Plaza de Toros de las Ventas, organizado por la patronal española (CEOE), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y la Secretaría General Iberoamericana (Segib).

La cita lleva por nombre “Iberoamérica ante los desafíos de la economía global: fortalecer la colaboración público–privada”.

El programa contempla en su apertura las palabras de Antonio Garamendi, presidente de CEOE (patronal española); Carlos Cuerpo, vicepresidente primero de España y ministro de Economía; el canciller José Manuel Albares; y Andrés Allamand, secretario general iberoamericano (Segib).

Tomado de Cubasí

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