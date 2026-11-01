Libros en José Martí (LXXXI): Crania ethnica

En 1875 José Martí hizo referencia a un célebre libro de antropología.

El 2 de julio de 1875, en la Revista Universal, de México, José Martí publicó el que se considera su primer artículo científico. En este texto mencionó un famoso libro de antropología:

“…examina Quatrefages cuatro mil cráneos, y en un libro eruditísimo demuestra que el cráneo no influye esencialmente en el desarrollo de la inteligencia humana”.

El libro

Este libro tuvo dos tomos y, además de Quatrefages, también tuvo como autor a Ernest T. Hamy. Los datos de la portada son los siguientes:

Crania ethnica. Les crânes des races humaines. Décrits et figurés d’après les collections du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris de la Société d’Anthropologie de Paris et les principales collections de la France et de l’étranger. Par MM. A. de Quatrefages. Membre de l’Institut (Académie des Sciences), Professeur d’Anthropologie au Muséum d’Histoire Naturelle. Ernest T. Hamy. Aide-Naturaliste d’Anthropologie au Muséum d’Histoire Naturelle. Conservateur du Musée d’Ethnographie de Paris. Ouvrage accompagné de 100 planches lithographiées d’après nature par H. Formant. Et illustré de 486 figures intercalées dans le texte. Paris. Librairie J. B. Baillière et fils. rue Hautefeuille, 19, près le boulevard Saint-Germain. Londres. Baillière, Tindall and Cox. Madrid. Carlos Bailly-Baillière. 1873. Crania ethnica. Les crânes des races humaines. Décrits et figurés d’après les collections du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris de la Société d’Anthropologie de Paris et les principales collections de la France et de l’étranger. Par MM. A. de Quatrefages. Membre de l’Institut (Académie des Sciences), Professeur d’Anthropologie au Muséum d’Histoire Naturelle. Ernest T. Hamy. Aide-Naturaliste d’Anthropologie au Muséum d’Histoire Naturelle. Conservateur du Musée d’Ethnographie de Paris. Ouvrage accompagné de 100 planches lithographiées d’après nature par H. Formant. Et illustré de 486 figures intercalées dans le texte. Atlas. Paris. Librairie J. B. Baillière et fils. rue Hautefeuille, 19, près le boulevard Saint-Germain. Londres. Baillière, Tindall and Cox. Madrid. Carlos Bailly-Baillière. 1873.

Este libro tuvo otra edición en 1882.

Los autores

Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau (1810-1892) fue un naturalista y médico francés. Se destacó por sus trabajos acerca de la histología comparada. Sobresalió por las investigaciones antropológicas que realizó, marcadas por el racismo de la época. No apoyó la teoría darwinista. Entre sus publicaciones aparecen Charles Darwin et ses précurseurs français (1870), Histoire naturelle: origine des espèces (1870), Crania ethnica (1875) y Hommes fósiles et hommes sauvages (1884).

Ernest Théodore Hamy (1842-1908) también fue un médico francés. Realizó estudios de medicina. Desde 1872 fue naturalista ayudante en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia y asistente de Armand de Quatrefages en la cátedra de Antropología, a quien sucedería en 1892. Fue fundador del Museo de Etnografía del Trocadero. Perteneció a la Sociedad de Antropología de París y a la Sociedad de Americanistas de Paris. Publicó Précis de paléontologie humaine (1870), Crania ethnica (1875) y Les Origines du musée d’ethnographie (1890).

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