Tradiciones iberoamericanas resaltaron en titulares de Holguín

La ciudad recibió durante siete días lo más representativo de las tradiciones iberoamericanas, como parte de la XXXII Fiesta de la Cultura Iberoamericana, dedicada en esta ocasión a la enseñanza Artística.

Calles, plazas, parques y comunidades del territorio oriental se llenaron de danzas típicas, vinos artesanales y trajes autóctonos, expresiones vinculadas a la identidad de la mayor de las Antillas.

Sobresalieron el Congreso Iberoamericano de Pensamiento; la entrega de los premios nacionales de Investigación José Manuel Guarch Delmonte y de Poesía Adelaida del Mármol; y la presentación del disco La ternura no basta, cantar a Roque Dalton, del trovador Fernando Cabrejas, con poemas musicalizados del escritor salvadoreño.

La programación incluyó los aportes de los pueblos aborígenes que perduran en la actualidad, el albinismo y sus implicaciones en la comunidad, las huellas de la sociedad Baleares, los tradicionales pasacalles de ambas orillas del Atlántico y el espectáculo Dos Mundos, en el Parque Monumento Nacional Bariay.

Sobre la enseñanza Artística, estudiantes, investigadores y profesores debatieron ampliamente en los foros de ese espacio de reflexión, con sede en el Museo Provincial de Historia La Periquera.

Hirio Vera Martínez, director de la Escuela Elemental de Artes Raúl Gómez García, donde estudian alrededor de 300 niños y adolescentes en las especialidades de Música, Canto y Danza, declaró a la ACN que la participación de los educandos constituyó un reconocimiento al trabajo sostenido en los procesos pedagógicos.

La Fiesta demostró la valía de la juventud en las diferentes presentaciones, así como los nuevos estudios y proyectos para garantizar la formación de los noveles.

Se destacó, además, la contribución de la Casa de las Américas, mediante sus colecciones de arte, publicaciones y espacios de debate, a la preservación de la historia de los pueblos originarios del continente.

Jaime Gómez Triana, vicepresidente de esa institución y director del Programa de Estudios Originarios de América, fundado en 2011, explicó que la entidad fue testigo, a lo largo de su trayectoria, de cómo se abordó la realidad de los pueblos indígenas y la inmensa diversidad cultural del continente, extendida desde Estados Unidos y Canadá hasta la Patagonia.

Delegados de nueve países se dieron cita en el Parque Mayor General Calixto García, el Complejo Cultural Cine Martí, la Biblioteca Provincial Alex Urquiola, el Gabinete Caligari y otras sedes habituales del encuentro cultural.

Durante la semana resaltaron también los resultados de Holguín en el programa nacional de uso del HeberFERON, medicamento creado por la biotecnología cubana para el tratamiento del carcinoma basocelular, uno de los tipos de cáncer de piel más frecuentes en la isla caribeña.

Katherine Batista Ochoa, coordinadora del proyecto en el territorio, refirió que en este año 130 pacientes se han beneficiado con este tratamiento, que evita complejas cirugías y mutilaciones, y que el 75 por ciento de los casos es fruto de la preparación de los médicos generales integrales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los enfermos.

Eileen Esther Molina Fernández/ Tomado de ACN

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