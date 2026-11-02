Premio del Barrio al delegado Mario

Colón.- Mario Herrera Hernández ha vivido pendiente de sus vecinos, para socorrerlos, gestionar sus problemas, y lo ha hecho por algo más de medio siglo, a pesar de ingratitudes, porque en algún hogar, en algún elector, siempre florecen las satisfacciones, advierte.

Nada frena al delegado de la circunscripción 25, del Consejo Popular Sur, de ayuda, de entender cuánto se debe a quienes lo eligen, marca la existencia de un hombre por el que las personas siguen apostando, como si en cada elección del Poder Popular en esa demarcación solo Mario pudiera representarlos.

Y ha sido así por medio siglo, incluso antes, porque este hombre con cinco decenios en la estructura básica del sistema de gobierno cubano, es fundador de estos órganos, y tuvo el honor de serlo desde 1974, cuando Matanzas se convirtió en laboratorio de lo que se llamó la Experiencia del Poder Popular.

Desde entonces he mantenido un sistema de trabajo de vinculación con el pueblo y preocupación por los vecinos. Le he dedicado la vida a esta tarea, manifiesta siempre que se le pregunta.

Sin este sistema de Gobierno, el país no hubiera alcanzado muchos de sus logros, nacidos de la participación popular. El delegado es una fortaleza y un eslabón fundamental en el desarrollo de todos los sectores, confesó.

“La labor del Poder Popular ha sido en un constante proceso de perfeccionamiento. Nunca se estancó. Al principio recibíamos un macuto de documentos, y después los informes de las asambleas fueron más concisos, lo cual da la oportunidad de discutir e intervenir”, declaró el año pasado a Juventud Rebelde.

Para Mario, ser delegado es un curso inolvidable para la vida Quiero seguir en la batalla, solo pido salud para continuar como un servidor del pueblo.

Como justa reverencia a su desempeño, el Secretariado Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución acaba de entregarle el Premio del Barrio, y su alegría fue mayor por recibir el lauro de manos de Gerardo Hernández Nordelo, el coordinador en el país.

El matancero formó parte de la representación de fundadores, delegados y trabajadores destacados del Poder Popular honrados el 31 de octubre con la medalla Por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio, la distinción 23 de Agosto, el Premio del Barrio, el reconocimiento especial Aniversario 50 del Poder Popular, entre otras distinciones.

La ceremonia ocurrió en el Capitolio Nacional, en ocasión del celebrarse el 50 aniversario de la constitución de las asambleas municipales del Poder Popular. Y allí estuvo Mario como certeza de los muchos agradecidos con su trabajo.

Eva Luna Acosta Armiñán/ Tomado de Radio 26

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