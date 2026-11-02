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Desarrollan encuentro de Mujeres Creadoras

Por Ángel Rodríguez Pérez 0 Comentario #Anir #Evento de Mujeres Creadoras #Matanzas #TV Yumurí

El Encuentro de Mujeres Creadoras Aniversario 50 de la ANIR, tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la Central de Trabajadores de Cuba en Matanzas.

Durante el evento se defendieron 22 ponencias en 4 comisiones de trabajo referidas a la Salud y el Medio Ambiente, la producción de energía, el trabajo social, Ciencia y Técnica, así como las manualidades y la elaboración de alimentos.

Con la participación del Secretario General de la CTC en la provincia Osmar Ramírez Ramírez y la Presidenta de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en el territorio Yamilis Rodríguez Valido, fueron premiados los mejores trabajos.

La muestra de un equipo de cardiología infantil correspondiente Alejandrina Mesa Castellín, del Hospital Pediátrico Provincial, un limpiador de equipos eléctricos de la innovadora Hortensia Ibañez Ortega de la CTE Antonio Guiteras, un trabajo sobre la gestión de la entidad laboral con la comunidad, de la autora María Elena Oviedo del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez y la propuesta sobre la racialidad defendida por Gysy Martínez Díaz de la Etecsa, ocuparon los primeros lugares de sus respectivas comisiones.

La ocasión fue propicia para el reconocimiento de varios aniristas con las condiciones 8 de octubre, Seguidores del Che y una réplica del carné de Innovador Mayor entregado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, entre otros estímulos.

Con el Encuentro de Mujeres Creadoras, concluyó en Matanzas la Jornada por el Día del Innovador.

 

 

 

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By Ángel Rodríguez Pérez

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Redacción TV Yumurí

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