Con la mirada puesta en los avances, los desafíos y el compromiso de quienes representan a los unionenses, Unión de Reyes celebró el aniversario 52 de la Experiencia del Poder Popular en el municipio, durante una Asamblea Solemne que rindió homenaje a cinco décadas de participación y construcción institucional.

La jornada contó con la presencia del General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, y Roxana Valdés Isasi, diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el territorio. Durante el encuentro fueron reconocidos hombres y mujeres con una trayectoria destacada de más de 10 años de servicio en los Órganos Locales del Poder Popular.

Uno de los momentos de la sesión resultó la rendición de cuentas del diputado Lázaro Alberto Álvarez Casas ante sus electores, correspondiente al período comprendido entre enero de 2023 y octubre de 2026, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República y la Ley 131.

En su exposición detalló las gestiones realizadas para respaldar la producción agropecuaria, entre ellas la entrega de 15 búfalos y semillas de plátano, yuca, maíz y hortalizas. También destacó el apoyo a la comunidad El Carmen, mediante la adquisición de neumáticos para el transporte, así como las acciones dirigidas a facilitar trámites tributarios a través de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat).

En el ámbito de las comunicaciones y la transformación digital, mencionó la colaboración técnica con Radio Unión y el Gobierno municipal en materia de ciberseguridad y plataformas digitales.

La atención a los servicios básicos ocupó otro espacio de su informe, con énfasis en las gestiones para mejorar el abastecimiento de agua mediante la reparación de turbinas y la donación e instalación de tuberías en Cidra y el central Juan Ávila.

Al pronunciar las palabras centrales, Yaneisy Fuentes López, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, convocó a examinar con sentido crítico los resultados de la gestión gubernamental y a buscar respuestas concretas a las dificultades que afectan el desarrollo local.

La dirigente recordó los antecedentes de esta experiencia en Matanzas, donde tuvieron lugar las primeras elecciones del Poder Popular en 1976, y destacó la trascendencia de aquel proceso para la institucionalización de la participación ciudadana en la dirección de los asuntos públicos.

Asimismo, abordó las consecuencias del bloqueo económico de Estados Unidos sobre la disponibilidad de alimentos, medicamentos, combustibles y materias primas. Ante ese escenario, insistió en que las limitaciones no pueden convertirse en obstáculos para encontrar soluciones a los planteamientos de la población.

Fortalecer la coordinación entre la Asamblea Municipal, el Consejo de la Administración y las organizaciones de masas, junto con una mayor iniciativa y disciplina en el trabajo, figuraron entre sus principales llamados.

Fuentes López también resaltó la responsabilidad de los delegados de circunscripción en el vínculo cotidiano con las comunidades y la necesidad de incorporar a los vecinos a la búsqueda de soluciones, mediante propuestas como el movimiento político Mi barrio por la Patria.

La celebración adquiere especial significado en una fecha como hoy, cuando Cuba recuerda la creación de los Órganos Locales del Poder Popular, concebidos para llevar a la institucionalidad el principio de que la soberanía reside en el pueblo y se expresa desde las comunidades, con la participación ciudadana en las decisiones que marcan su presente y futuro.

Periódico Girón

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