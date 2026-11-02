Casa de las Américas dedica noviembre a Fidel y al continente

La cartelera, dada a conocer en redes sociales, prevé recorridos guiados en la institución los días 4, 11 y 18 en el horario de la mañana.

Bajo el título Una Casa para las Américas, los participantes recorrerán la exposición El siglo de Fidel, integrada por obras de la Colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría.

Para el miércoles 25, la visita guiada incluirá la inauguración de la muestra bibliográfica Fidel en Nuestra América y el recorrido por El siglo de Fidel, con piezas de esa misma colección.

Días antes, en la mañana del martes 17, la Sala Manuel Galich recibirá al investigador Fernando Luis Rojas, director del Fondo Editorial Casa de las Américas, quien dictará la conferencia La Casa y su editorial: puerta de entrada para una Patria Grande.

A medida que transcurra la jornada, la institución cultural y educativa ofrecerá en sus canales digitales detalles de su programación.

Casa de las Américas es una institución cultural cubana, fundada en 1959 por la heroína Haydée Santamaría, con la misión desarrollar y ampliar las relaciones socioculturales del país con los pueblos de América Latina, el Caribe y el resto del mundo.

Sus funciones principales se resumen en divulgar, investigar, auspiciar, premiar y publicar la labor de escritores, artistas plásticos, músicos, teatristas y estudiosos de las ciencias sociales del continente.

Con el paso de las décadas, la Casa se ha convertido en un espacio de encuentro y diálogo desde una visión integradora de «Patria Grande». (ALH)

Tomado de Prensa Latina