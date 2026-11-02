Cuba

Situación del SEN para el 02 de noviembre

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Economía #Electricidad #Gobierno #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Unión Eléctrica (UNE)

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1886 MW a las 19:20 horas.

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 4140 MWh, con 644 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 970 MW, la demanda 2300 MW con 1300 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1550 MW.

Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 607 MW.

Se estima para el horario pico la entrada de la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes con 150 MW, la salida de la unidad 3 de CTE Carlos Manuel de Céspedes con 115 MW por bajo nivel de combustible y la central Energas Varadero con 47 MW por falta de aceite de lubricación para la estación de compresores.

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 958 MW con una demanda máxima de 2850 MW, para un déficit de 1892 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1922 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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