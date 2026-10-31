Cuba Cultura Matanzas social tvyumuri

Desarrollan segunda jornada de Fotocanímar 2026

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Cuba #Festival Fotocanímar #Matanzas #TV Yumurí

La segunda jornada del Festival y Coloquio Internacional de Fotografía FotoCanímar 2026 aconteció en las principales galerías y espacios culturales de la ciudad de Matanzas.

Como parte de las actividades, el brasileño Anderson Coelho ofreció la conferencia «Terra», una exposición centrada en su trabajo documental sobre los pueblos indígenas y los territorios en disputa de Brasil.

La jornada incluyó el recorrido de los participantes por la galería Génesis, la Galería-Taller El Lolo y la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Matanzas.

FotoCanímar 2026 resulta un espacio creciente de intercambio internacional, que permite a creadores del mundo compartir sus obras y acercarse a la realidad cubana a través de la fotografía.

Post Views: 4

By Alejandro López Quintero

Entradas relacionadas

Matanzas social tvyumuri

Celebran el 50 Aniversario de los Órganos del Poder Popular

Alejandro López Quintero
Cuba Educación Matanzas social tvyumuri

Celebran aniversario de la escuela especial «Juan Manuel Fernández Duque» de Colón

Iris Quintero Zulueta
Cuba social tvyumuri

La Calle del Medio: difícil mantenerla

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba Cultura Matanzas social tvyumuri

Desarrollan segunda jornada de Fotocanímar 2026

Matanzas social tvyumuri

Celebran el 50 Aniversario de los Órganos del Poder Popular

Cuba Educación Matanzas social tvyumuri

Celebran aniversario de la escuela especial «Juan Manuel Fernández Duque» de Colón

Cuba social tvyumuri

La Calle del Medio: difícil mantenerla