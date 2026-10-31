Desarrollan segunda jornada de Fotocanímar 2026

La segunda jornada del Festival y Coloquio Internacional de Fotografía FotoCanímar 2026 aconteció en las principales galerías y espacios culturales de la ciudad de Matanzas.

Como parte de las actividades, el brasileño Anderson Coelho ofreció la conferencia «Terra», una exposición centrada en su trabajo documental sobre los pueblos indígenas y los territorios en disputa de Brasil.

La jornada incluyó el recorrido de los participantes por la galería Génesis, la Galería-Taller El Lolo y la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Matanzas.

FotoCanímar 2026 resulta un espacio creciente de intercambio internacional, que permite a creadores del mundo compartir sus obras y acercarse a la realidad cubana a través de la fotografía.

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