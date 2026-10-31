Celebran aniversario de la escuela especial «Juan Manuel Fernández Duque» de Colón

La educación especial como sistema es el resultado de más de seis décadas de creada como idea de Fidel Castro Ruz.

Favorece la escolarización a niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales y en Colón hace 46 años se inauguró con este propósito la escuela especial «Juan Manuel Fernández Duque».

Los resultados por estas más de cuatro décadas y media es motivo para celebrar y una fiesta se organizó con la participación de los alumnos y sus familiares, profesores, representantes de la comunidad, autoridades del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas,

el gobierno, la Dirección General de Educación y representantes de formas de gestión no estatal como la Mipyme Construcciones Batista con un donativo de configuras para los niños.

Reconocieron a fundadores y recordaron a directores que en diferentes etapas asumieron esta responsabilidad entre ellos: Miguel Viola Cayol, Blanca Casas, Victor Delgado, Jorge Luis Zamora, Mariela Villegas Rojas, Zoraida Wides Díaz y Betsy Serra Álvarez.

La dirección en la entidad la asume la Máster en Ciencias en Educación Especial Yaquelín Nizaranes Murquía, quien explicó sobre la atención a los 122 estudiantes matriculados en el centro , 19 de ellos con carácter interno y todas las condiciones garantizadas para su estancia, el completamiento de la cobertura docente, la labor de especialistas y el centro de diagnóstico y orientación para el cumplimiento de los objetivos docentes en cada grado e igual los vínculos familia- comunidad.

En la festividad muchos se unieron para regalar una jornada diferente, el Payaso Gabilete, los proyectos de estudiantes del Instituto Preuniversitario » Leonel Fraguela» y de payasos terapéuticos «Planeta Feliz», así como la presentación de los propios alumnos del centro.

La escuela especial » Juan Manuel Fernández Duque» en Colón más que una edificación es un lugar donde el humanismo, la inclusión, el respeto a la diversidad e igualdad se unen en una obra de infinito amor.

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