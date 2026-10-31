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Celebran aniversario de la escuela especial «Juan Manuel Fernández Duque» de Colón

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Colón #Cuba #escuela especial Juan Manuel Fernández Duque #Matanzas #TV Yumurí

La educación especial como sistema es el resultado de más de seis décadas de creada como idea de Fidel Castro Ruz.

Favorece la escolarización a niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales y en Colón hace 46 años se inauguró con este propósito la escuela especial «Juan Manuel Fernández Duque».

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados por estas más de cuatro décadas y media es motivo para celebrar y una fiesta se organizó con la participación de los alumnos y sus familiares, profesores, representantes de la comunidad, autoridades del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas,
el gobierno, la Dirección General de Educación y representantes de formas de gestión no estatal como la Mipyme Construcciones Batista con un donativo de configuras para los niños.

 

Reconocieron a fundadores y recordaron a directores que en diferentes etapas asumieron esta responsabilidad entre ellos: Miguel Viola Cayol, Blanca Casas, Victor Delgado, Jorge Luis Zamora, Mariela Villegas Rojas, Zoraida Wides Díaz y Betsy Serra Álvarez.

La dirección en la entidad la asume la Máster en Ciencias en Educación Especial Yaquelín Nizaranes Murquía, quien  explicó  sobre la atención a los 122 estudiantes matriculados en el centro , 19 de ellos con carácter interno y todas las condiciones garantizadas para su estancia, el completamiento de la cobertura docente, la labor de especialistas y el centro de diagnóstico y orientación para el cumplimiento de los objetivos docentes en cada grado e igual los vínculos familia- comunidad.

En  la festividad muchos se unieron para regalar una jornada diferente, el Payaso Gabilete, los proyectos de estudiantes del Instituto Preuniversitario » Leonel Fraguela» y de payasos terapéuticos «Planeta Feliz», así como la presentación de los propios alumnos del centro.

La escuela especial » Juan Manuel Fernández Duque» en Colón más que una edificación es un lugar donde el humanismo, la inclusión, el respeto a la diversidad e igualdad se unen en una obra de infinito amor.

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By Iris Quintero Zulueta

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