Matanzas social tvyumuri

Celebran el 50 Aniversario de los Órganos del Poder Popular

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Asamblea Solemne #Cuba #Matanzas #Órganos Locales #TV Yumurí

Con una Asamblea Solemne el municipio de Matanzas celebró el 50 aniversario de la creación de los Órganos Locales del Poder Popular en Cuba. 

En la gala reconocieron a fundadores de estas estructuras y a Presidentes de las Asambleas Municipales.

Como parte de las celebraciones agasajaron a delegados y trabajadores de la administración con una labor destacada durante 10 años, así como trabajadores de la comunidad en el  territorio.

Al cierre entregaron un reconocimiento especial al Consejo Popular Matanzas Este por su funcionamiento.

Los Órganos del Poder Popular constituyen un eslabón fundamental en el acercamiento de población a la toma de decisiones, la respuesta de las autoridades a las quejas y planteamientos, junto a las necesidades comunitarias.

Post Views: 5

By Alejandro López Quintero

Entradas relacionadas

Cuba Cultura Matanzas social tvyumuri

Desarrollan segunda jornada de Fotocanímar 2026

Alejandro López Quintero
Cuba Educación Matanzas social tvyumuri

Celebran aniversario de la escuela especial «Juan Manuel Fernández Duque» de Colón

Iris Quintero Zulueta
Cuba social tvyumuri

La Calle del Medio: difícil mantenerla

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba Cultura Matanzas social tvyumuri

Desarrollan segunda jornada de Fotocanímar 2026

Matanzas social tvyumuri

Celebran el 50 Aniversario de los Órganos del Poder Popular

Cuba Educación Matanzas social tvyumuri

Celebran aniversario de la escuela especial «Juan Manuel Fernández Duque» de Colón

Cuba social tvyumuri

La Calle del Medio: difícil mantenerla