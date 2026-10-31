Celebran el 50 Aniversario de los Órganos del Poder Popular

Con una Asamblea Solemne el municipio de Matanzas celebró el 50 aniversario de la creación de los Órganos Locales del Poder Popular en Cuba.

En la gala reconocieron a fundadores de estas estructuras y a Presidentes de las Asambleas Municipales.

Como parte de las celebraciones agasajaron a delegados y trabajadores de la administración con una labor destacada durante 10 años, así como trabajadores de la comunidad en el territorio.

Al cierre entregaron un reconocimiento especial al Consejo Popular Matanzas Este por su funcionamiento.

Los Órganos del Poder Popular constituyen un eslabón fundamental en el acercamiento de población a la toma de decisiones, la respuesta de las autoridades a las quejas y planteamientos, junto a las necesidades comunitarias.

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