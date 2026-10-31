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Realizan en Colón sesión solemne de Asamblea Municipal por los 50 años de constitución del Poder Popular

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Asamblea Solemne #Colón #Cuba #Matanzas #TV Yumurí

Los órganos del Poder Popular fueron instaurados  como experiencia en Matanzas y dos años después en todo el país y cumplen 50 años.

Por el aniversario  realizaron  una sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Colón dirigida por su Presidenta Tamara Carvajal Domínguez, el Vicepresidente Adrián Carrazana Miranda y el secretaria Marvelis Herrera Dubois.

Como invitados miembros del Buró Municipal del Partido y su Primer Secretario Roberto Cárdenas Pomares, la Coordinadora de Poyectos del Gobierno Provincial, Anisley Fuentes Crespo, la Diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ivis Benítez Sardiñas, acompañados por representantes de la Fiscalía y el Ministerio del Interior.

 

 

 

 

 

 

La Presidenta del órgano de gobierno esbozó los antecedentes y procesos electorales de la fecha hace cinco décadas y principales dirigentes elegidos por el pueblo para ser representados a nivel municipal, provincial y nacional.

Reconocieron a 13 delegados de circunscripción con más de 15 años, 3 con más de 10 años en funciones y a una veintena de cuadros, especialistas y trabajadores por su contribución a la labor del Poder Popular.

Destacaron entre ellos al delegado Mario Herrera Hernández, como fundador.

En los 50 años de constituido el Poder Popular en Asamblea Solemne en Colón  celebraron  la fecha y  distinguieron  a quienes por sus méritos y entrega personal mantienen activos y en continuo perfeccionamiento el sistema de gobierno cubano.

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By Iris Quintero Zulueta

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