En Unión de Reyes el aniversario 50 de los Órganos Locales del Poder Popular 

La trayectoria y el compromiso de quienes contribuyen al desarrollo de los Órganos Locales del Poder Popular en Unión de Reyes fueron reconocidos durante una Asamblea Solemne por el aniversario 52 de la Experiencia del Poder Popular en el municipio.

El encuentro contó con la presencia del General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, y Roxana Valdés Isasi, diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio, y constituyó una oportunidad para reconocer a hombres y mujeres que mantienen una labor destacada durante más de diez años en los Órganos Locales.

Como parte de la sesión, el diputado Lázaro Alberto Álvarez Casas realizó la rendición de cuentas de su gestión ante los electores, correspondiente al período de enero de 2023 a octubre de 2026, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República y la Ley 131.

En su informe expuso las acciones de apoyo al sector agropecuario, entre ellas la entrega de 15 búfalos, semillas de plátano, yuca, maíz y hortalizas.

También mencionó las gestiones para facilitar trámites tributarios mediante la ONAT, la adquisición de neumáticos destinados al transporte en la Comunidad El Carmen y el respaldo técnico a Radio Unión y al Gobierno municipal en materia de ciberseguridad y plataformas digitales.

Respecto a los servicios básicos, abordó las labores para mejorar el suministro de agua en las comunidades, como la reparación de turbinas y la donación e instalación de tuberías en Cidra y el cebtral Juan Ávila.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Yaneisy Fuentes López, primera Secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Unión de Reyes.

En su intervención, llamó a evaluar los resultados del trabajo gubernamental y atender las dificultades que todavía inciden en el desarrollo del municipio. Asimismo, recordó los antecedentes de esta experiencia, que tuvo sus primeras elecciones en 1976 en la provincia de Matanzas.

Por otra parte, se refirió a las afectaciones del bloqueo económico de Estados Unidos en la disponibilidad de alimentos, medicamentos, combustibles y materias primas, y señaló la necesidad de que las limitaciones externas no frenen la búsqueda de alternativas para responder a los planteamientos de la población. En ese sentido, convocó a fortalecer la iniciativa, la disciplina y la coordinación entre la Asamblea Municipal, el Consejo de la Administración y las organizaciones de masas.

Fuentes López reconoció, además, el papel de los delegados de circunscripción en la atención directa a las comunidades y la importancia de promover la participación de los vecinos en la solución de sus problemas, mediante iniciativas como el movimiento político Mi barrio por la Patria.

Un día como hoy fueron creados los Órganos Locales del Poder Popular en Cuba, un paso fundamental para institucionalizar el principio de que el poder emana del pueblo y se ejerce desde la base, con la participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos y en la construcción de su propio desarrollo.

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