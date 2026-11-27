En una declaración publicada por la agencia palestina WAFA, Türk advirtió sobre el riesgo creciente de nuevas atrocidades en los territorios palestinos ocupados, debido a la intensificación de los ataques y las políticas israelíes contra la población.

El funcionario señaló que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha alertado reiteradamente de que las prácticas de Israel en la Franja de Gaza representan una amenaza real para la existencia de los palestinos, y consideró que los acontecimientos recientes en Cisjordania refuerzan el temor a que ese peligro se extienda al conjunto de los territorios ocupados.

Indicó que continúan muriendo civiles y que cientos de miles de palestinos han sido desplazados por la fuerza, mientras altos funcionarios israelíes han manifestado su intención de convertir ese desplazamiento en permanente.

También denunció la destrucción de infraestructura civil en Gaza, la expansión de asentamientos en Cisjordania y las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos contra palestinos, además de la aplicación de un doble rasero judicial.

Türk añadió que representantes de los más altos niveles del Gobierno israelí han defendido reiteradamente políticas de anexión, limpieza étnica y castigo colectivo en Cisjordania. Asimismo, calificó de «atroces» la incitación al odio y los llamamientos a cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad e incluso actos que podrían constituir genocidio.

El Alto Comisionado precisó que casi dos millones de palestinos han sido desplazados por la fuerza en la Franja de Gaza, muchos de ellos en repetidas ocasiones.

Subrayó que todos los Estados tienen la obligación de adoptar medidas inmediatas para prevenir nuevas atrocidades y reclamó investigaciones independientes y rendición de cuentas por las violaciones cometidas.

Asimismo, instó a los países a respaldar la labor de los tribunales internacionales que investigan los crímenes y buscan procesar a sus responsables.

Desde octubre de 2023, el ejército israelí y los colonos han intensificado sus ataques contra palestinos y sus propiedades en Cisjordania. Las agresiones incluyen asesinatos, detenciones, demoliciones de viviendas y edificios, incendios de mezquitas y vehículos, destrucción de tierras agrícolas y restricciones al acceso de los agricultores a sus campos.

Según cifras palestinas, esas acciones han causado la muerte de más de mil 220 personas y heridas a unas 13 mil 750, además de la detención de más de 26 mil. (ALH)

Tomado de Prensa Latina