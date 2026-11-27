En el acto, celebrado en la explanada de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, el mandatario afirmó que Cuba es un país «que ha crecido desde sus aulas, desde la educación», y recordó que la Campaña de Alfabetización constituyó una de las primeras grandes obras de la Revolución.

Díaz-Canel señaló que el pensamiento pedagógico y científico ha estado vinculado a las ideas independentistas y revolucionarias en las distintas etapas de la historia nacional, y subrayó la influencia de la obra educacional impulsada por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.

Al referirse a los desafíos actuales del sector, el jefe de Estado aseguró que, pese a la amenaza de agresión, el recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense y el cerco energético, en Cuba «no se ha cerrado ningún aula y se da educación de calidad».

El presidente cubano explicó que la conmemoración forma parte de las iniciativas promovidas por el Partido Comunista de Cuba para acercar la historia a las nuevas generaciones e identificar en ese legado compromisos para el presente.

La ceremonia recordó el asesinato de Manuel Ascunce Domenech y del campesino Pedro Lantigua Ortega, ocurrido el 26 de noviembre de 1961 en la finca Palmarito, en la zona de Limones Cantero, municipio de Trinidad, en la entonces provincia de Las Villas, hoy Sancti Spíritus.

El joven, de 16 años, integraba las brigadas de alfabetización Conrado Benítez y enseñaba a leer y escribir a campesinos de la zona cuando un grupo armado irrumpió en la vivienda de Lantigua y ambos fueron asesinados.

Ante quienes preguntaron por el maestro, Ascunce respondió: «¡Yo soy el Maestro!», frase que quedó asociada a su memoria y a la Campaña de Alfabetización desarrollada en Cuba en 1961. (ALH)

Tomado de Prensa Latina