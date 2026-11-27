Aglutinadas en el Grupo Empresarial de la Industria Química (GEIQ), con 20 años de existencia, sus empresas producen bienes y servicios esenciales que incluyen:

Gases medicinales e industriales.

Cloro y sosa cáustica.

Productos de la química inorgánica.

Fertilizantes y plaguicidas.

Manufacturas de goma, vidrio y papel.

Servicios técnicos, de investigación y de comercio exterior.

En la 42 edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026), GEIQ promovió las capacidades productivas subutilizadas, con mayor valor agregado, que tiene la industria, con énfasis en aquellas que tributan al incremento de las exportaciones y sustituyan importaciones.

En este sentido, el público objetivo para identificar oportunidades de negocios fueron inversionistas extranjeros, cubanos residentes en el interior y las formas nacionales de gestión no estatal. También la FIHAV fue el marco para que el sector promoviera la comercialización de productos vinculados a la industria y posterior escalado a producción nacional.

Resultados de la ciencia, tecnología y la innovación

Hasta la fecha, por concepto de sustitución de importaciones, GEIQ reportó un ahorro de 115,000 dólares (USD). Estos productos contribuyen a los objetivos del Programa Económico y Social del Gobierno y las Transformaciones Económicas y Sociales como respuesta a las metas principales de la sostenibilidad, sustitución de importaciones y seguridad alimentaria, con un fuerte componente del impacto social en la vida cotidiana de la población. Permiten dinamizar también, la economía interna, reducir dependencia externa y asegurar servicios básicos.

Lograron el registro de dos plaguicidas, el insecticida Bifentrin CE 2,5 y el herbicida Glufosinato de amonio al 28%, lo cual permitió un ahorro por concepto de sustitución de importaciones de aproximadamente 50,000 USD. Además, lograron producir dos tipos de neumáticos (camión 9.00-20 y agrícola 7.5-20 TD). El primero satisface una parte de la demanda del INRE, generando hasta el momento un ahorro por sustitución de importaciones de 38,000 USD y el segundo, con destino a AZCUBA, ahorró 27,000 USD.

Fue concluido por el Centro de Investigaciones de la Industria Química (CIIQ), el estudio de un fertilizante a base de zeolitas, con diversas composiciones, donde se aplican los principios de circularidad, con efecto económico, social y ambiental. Actualmente se encuentra en fase de registro y su producción la ejecutarán empresas territoriales de la industria química.

También lograron producir (en planta piloto) sulfato de aluminio en la empresa Rayonitro, de Matanzas. Los resultados del experimento son favorables a nivel de pruebas de jarras; se aplica en la potabilizadora de Villa Clara para obtener el aval de este producto por parte de la institución Agua y Saneamiento.

Obtener este producto en el país permitirá sustituir la importación del hidróxido de aluminio, que tiene un valor de 700 USD la tonelada, además del efecto medio ambiental que tendrá, porque permitirá reciclar las latas de aluminio.

Se encuentran en proceso de registro dos fertilizantes: químico-mineral con base azufre líquido Fertuido y mezcla de minerales Fertimin, los resultados de pruebas de campo, son satisfactorios. La producción de estos fertilizantes representa un ahorro estimado de 260 USD por tonelada.

Oportunidades de negocios

Fertilizantes Mezclados NPK

Empresa Rayonitro- Provincia de Matanzas, a solo dos kilómetros (km) del puerto y cuenta con ramal ferroviario hasta el patio de la planta productora. NPK (150,000 toneladas anuales) Empresa Química Farmacéutica (EQUIFA)- Provincia Cienfuegos, a solo dos km del puerto y cuenta con ramal ferroviario hasta el patio de la planta productora. Industria tecnología de la India con capacidad productiva de NPK (300,000 toneladas anuales)

Modelos de negocios e inversión extranjera

AEI Fabricación y Comercialización de fertilizantes mezclados NPK y demás Fertilizantes que completen paquetes tecnológicos por cultivos. Disposición y explotación por el tiempo que se determine entre las partes las capacidades productivas subutilizadas (potencian la exportación y/o necesidades del inversionista).

Fertilizantes nitrogenados

Empresa Química Revolución de Octubre (EQRO)- Provincia de Camagüey a solo dos km del Puerto Tarafa, en la zona oriental del país. Industria de tecnología rusa con capacidad productiva de 200,000 toneladas anuales.

Infraestructuras disponibles:

Base receptora de amoníaco (capacidad 200,000 toneladas)

Planta de ácido nítrico

Planta de nitrato de amonio

Planta de nitrato de calcio

Almacenes

Empresa de Plaguicidas “Juan Luis Rodríguez” (CUPLAG)- Provincia de Artemisa, zona occidental del país, a solo 10 km del Puerto Mariel

Principales producciones:

Herbicidas concentrados solubles

Herbicidas concentrados emulsionables principalmente derivados del ácido 2,4, D.

Herbicidas CS (concentrados solubles)

Herbicidas PH (polvos humedecibles)

Insecticidas y fungicidas formulados como polvo seco para tabaco y cultivos varios

Insecticidas y fungicidas CE (concentrados emulsionables)

Rodenticidas

Modelos de negocios e inversión extranjera

Fabricación y comercialización de plaguicidas y demás que completen paquetes tecnológicos por cultivos.

Disposición y explotación, por el tiempo que se determine entre las partes, de las capacidades productivas que se encuentren subutilizadas (potenciando la exportación y/o necesidades del inversionista).

Industria del neumático

Infraestructuras subutilizadas disponibles:

1 planta de neumáticos- tecnología diagonal (medidas de camión 9.00-20-14 PR, 10.00-20-16 PR y agrícolas; 7.50-20-6 PR, 15.5-38-8 PR). Capacidad anual, más de 40,000 unidades.

5 plantas de rencauche (frío / caliente) para todo el surtido de neumáticos, exceptuando el de movimiento de tierra (off the road). Capacidad anual, más de 200,000 unidades.

1 planta de artículos técnicos de goma (ATG) con surtidos como bio-digestor, mangueras flexibles, perfiles y correas, entre otros.

Modelos de negocios e inversión extranjera

Comercialización y producción de neumáticos agrícola y de transporte. Comercialización y fabricación de neumáticos de moto, bicicleta, triciclos eléctricos y autos. Producción y comercialización de artículos técnicos de goma. Recauchutado de neumáticos y tratamiento al neumático fuera de uso.

Industria del papel

Empresa del Papel, CUBAPEL, ubicada en el capitalino municipio de Playa, La Habana Empresa Mixta Envases de Papel (ENVAPEL S.A), ubicada en el capitalino municipio de Boyeros, La Habana Empresa Mixta Productos Sanitarios S.A (PROSA), ubicada en Cardenas, provincia de Matanzas.

Producciones

Fabricación de productos moldeados de celulosa (bandejas para huevos)

Cartoncillo 160 g/m2 producido con fibras de papel reciclado al 30% y pulpa de madera (10%)

Sacos multicapas (valvulados y boca abierta)

Papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, pañuelos faciales.

Bobina de papel tisú (reciclado 100%).

Modelos de negocios e inversión extranjera

Proyectos de cooperación internacional (economía circular).

AEI para la rehabilitación tecnológica y construcción de una nueva planta de bandejas para huevos de 100,000,000 unidades anuales.

Disponer capacidad productiva de sacos multicapa, jabas y cartuchos de papel.

Comercialización de artículos de papel de uso para oficina y doméstico.

Disponer capacidad productiva en la producción de papel tisú y su transformación.

Gases industriales

Infraestructura productiva:

Planta de dióxido de carbono

2 plantas de oxígeno

18 plantas gasificadoras oxígeno.

Flota de vehículos habilitados para la distribución de oxígeno.

Modelos de negocios e inversión extranjera

Comercialización y producción de los gases industriales con destino a la exportación y sus mezclas.

Rehabilitación y ampliación de las capacidades productivas del dióxido de carbono (CO2).

Disposición y explotación, por el tiempo que se determine entre las partes, de las capacidades productivas que se encuentren subutilizadas (potenciando la exportación y/o necesidades del inversionista).

Industria química

Empresa Electroquímica de Sagua: Ubicada en el municipio Sagua la Grande, provincia Villa Clara. Empresa Rayonitro (planta de ácido sulfúrico): Ubicada en la capital provincial de Matanzas.

Infraestructura productiva:

Planta sulfato de alúmina (9,000 toneladas (t)/año)

Planta de cloro, sosa cáustica, ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio.

Planta de silicate metalúrgico.

Planta de ácido sulfúrico (70 t/ día.

Modelos de negocios e inversión extranjera

Disposición y explotación, por el tiempo que se determine entre las partes, de las capacidades productivas de sulfato de alúmina y ácido sulfúrico que se encuentren subutilizadas (potenciando la exportación y/o necesidades del inversionista).

AEI para la comercialización y producción de artículos de aseo y limpieza de uso doméstico e industrial.

AEI para la comercialización de productos químicos.

Industria del vidrio

Empresa del Vidrio (Vidrios Lisa): Municipio La Lisa. Provincia La Habana

Empresa del Vidrio Técnico para Laboratorio (VITEC): Municipio Centro Habana, La Habana.

EM Vidrios Mariel S.A, (VIDRIEL S.A): Municipio Mariel, Provincia Artemisa.

Producciones e infraestructura:

Planta de producción de artículos prensados y soplados de vidrio, entre ellos, vasos, búcaros, ceniceros, centro de mesas, etc. Taller de transformación de vidrio plano y espejos, entre otros. Planta de producción y manufactura de utensilios de vidrio para laboratorios. Fabricación de envases de vidrio (botellas de ron, cerveza y otros)

Modelos de negocios e inversión extranjera

Producción y comercialización de vidrios técnicos para uso hospitalario e industrial. Producción y comercialización de artículos de vidrio de uso doméstico e industrial. Disposición y explotación, por el tiempo que se determine entre las partes, de las capacidades productivas que se encuentren subutilizadas (potenciando la exportación y/o necesidades del inversionista).

En FIHAV, el GEIQ ha dedicado cada jornada a diferentes actividades productivas:

24/11 dedicado a la industria del papel, goma y vidrio.

25/11 Fertilizantes, plaguicidas, ácido sulfúrico y gases.

26/11 dedicado a la sosa cáustica, cloro y sus derivados, las investigaciones y servicios de la industria química.

ARTÍCULO PATROCINADO POR GEIQ (ALH)

Tomado de Cubadebate