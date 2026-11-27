Como vital en la formación de los cuadros del movimiento sindical, califica la dirección de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Matanzas el aporte de la filial de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC) en estos predios.

A propósito del Día del Economista y el Contador Cubano, Osmar Ramírez Ramírez, secretario general del Comité Provincial de la CTC, ponderó que el desempeño de los cuadros siempre será mejor en alianzas con una Asociación que siempre está presta a capacitarlos”.

El dirigente mencionó algunos tópicos esenciales urgidos del acompañamiento de la ANEC, entre los que figuran cómo materializar de manera óptima las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, agrupadas en 23 ejes temáticos, y leyes, decretos o reglamentos que las acompañen, por citar algunas de las áreas de preparación. “Solo desde el saber se podrá representar mejor”, enfatizó.

“No podría hablarse hoy del desempeño del sector no estatal sin mencionar los diversos cursos que la ANEC ha impartido a cuentapropistas, miembros de cooperativas no agropecuarias y de Mupymes, una colaboración que también ayuda a que el movimiento sindical realice sus funciones con mayor efectividad”, apreció Ramírez.

Ramírez consideró que tal y como se ha reconocido, la ANEC en el país es una auténtica generadora de conocimientos, y la filial matancera no es la excepción, remarcó, que goza del prestigio y la admiración de entidades y organismos, y la CTC y sus sindicatos debieran estar más cerca de esta Asociación. “Hay en ellos un magisterio al que aún no le sacamos todo el provecho posible”.

De igual manera, directivos de la ANEC en esta occidental provincia reconocen el manifiesto interés de la CTC yumurina por estrechar colaboración, en ese común propósito de que se alcance una suficiente cultura económica, y se tribute a la consolidación de la estrategia económica y social en una provincia como esta, peso pesado en la estructura productiva de la nación.

En la celebración de la jornada del Economista y Contador Cubano está presente la figura del Comandante Ernesto Guevara, quien fuera el primer presidente revolucionario del Banco Nacional de Cuba, nombramiento ocurrido precisamente el 26 de noviembre, razón por la cual se instituyó este Día.

En una carta de felicitación difundida por la Junta Directiva Nacional de la ANEC, se destacó que la “conmemoración de este año tiene un peso especial. Nos encontramos en el año histórico del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, y al mismo tiempo se cumplen 10 años de su desaparición física”.

Juanita Perdomo/Trabajadores

Categorías: Cuba, Noticia Terciaria

Etiquetas: Asociación Nacional de Economistas de Cuba (Anec), Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Día del Economista y el Contador Cubano, Matanzas, movimiento sindical

Deja un comentario

Trabajadores

Volver arriba

Salir de la versión móvil

Post Views: 39