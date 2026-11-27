Noventa y siete años no son solamente una cifra; son páginas de historia escritas con la tinta de generaciones de alumnos, maestros y familias que han encontrado en la escuela José de la Luz y Caballero de Colón un espacio para aprender, crecer y soñar.

Alumnos, padres y trabajadores compartieron un momento especial, porque celebrar a la José de la Luz y Caballero es también reconocer la obra de quienes, durante décadas, han entregado lo mejor de sí a la noble tarea de educar y mientras existan maestros dispuestos a enseñar y niños con deseos de aprender, seguirá viva la esencia de aquel pensamiento que convirtió la educación en una de las más hermosas formas de transformar al ser humano.

Yira Yanet Ramirez Gé/ Radio Llanura de Colón

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