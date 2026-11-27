Volví a conversar con Armando Ferrer.. Primeramente me expresó su satisfacción por la publicación que hicimos ayer y también me pidió que le agradeciera a todos los aficionados que la comentaron.

Inmediatamente después me dijo: «Pavel este fin de semana estaré en La Habana para dirigir a mis Cocodrilos.. Allí estaré con mi tropa aunque me cueste la vida, porque yo soy un hombre de beisbol y vivo para el beisbol.. Si me llega la muerte, que me llegue en el terreno de pelota con mi equipo Matanzas», me aseguró con voz firme el mentor matancero..

Yo le insistí que lo consultara con su médico y su familia, y me respondió inmediatamente que ya lo hizo.. Me confesó que si se queda en su casa es peor porque está viendo los juegos por televisión y se siente enjaulado y lejos de su gente, sin poder hacer su trabajo.. «Eso me afecta más, Pavel» me dijo con voz entrecortada el veterano manager..

«Yo me voy para La Habana y trataré de controlarme y no coger lucha, pero quiero estar ahi con mis muchachos.. Eso me ayudará a sentirme mejor», sentenció en sus palabras Armando Ferrer..

Con esta firme y arriesgada decisión, Ferrer ratifica algo que ya sabemos todos los cubanos.. Es un hombre que ama más el beisbol que a su propia vida.. Éxitos y mucha salud amigo..

Tomado del perfil de Facebook de Pavel Otero

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