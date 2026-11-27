Cuba, con tres triunfos y dos reveses, enfrentará a Venezuela, que terminó con dos victorias y tres derrotas, por el tercer puesto. Los cubanos llegan a ese compromiso después de superar este jueves 3-2 a República Dominicana.

Mientras, México y Estados Unidos disputarán el título tras cerrar la Súper Ronda con idéntico balance de cuatro éxitos y un juego perdido.

Los mexicanos avanzaron como líderes, luego de superar este jueves 9-8 a Venezuela, mientras los estadounidenses derrotaron 3-2 a Panamá.

Fue precisamente la selección mexicana la que esta semana terminó con el invicto de Estados Unidos al imponerse 5-2 en la Súper Ronda. (ALH)

Tomado de Prensa Latina