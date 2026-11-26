El grupo Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se atribuyó la intrusión y aseguró haber sustraído más de 12 gigabytes de archivos, informa The Athletic.

Entre los archivos comprometidos habría documentos de identidad y migración, registros financieros e información sobre directivos. Funcionarios de la FIFA declararon al diario, bajo condición de anonimato, que los atacantes consiguieron vulnerar los sistemas mediante la suplantación de empleados.

El volumen de información afectada representaría menos del 0,1 % del total almacenado por el órgano rector del fútbol mundial. (ALH)

Tomado de Cubadebate