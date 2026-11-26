En un gesto de solidaridad internacional y apoyo al sistema de salud cubano, la filial provincial de la Cruz Roja Cubana en Matanzas realizó este martes 27 de noviembre la distribución y entrega de equipamiento de paneles solares fotovoltaicos, como parte del programa de cambio de matriz energética del territorio.

La entrega contó con la participación del Dr. Ramón Iglesias Valdés, Secretario General de la filial provincial de la Cruz Roja Cubana, así como de trabajadores, voluntarios y personal de la Mipyme SUNCAR, entidad encargada del montaje técnico de los equipos.

El lote de paneles solares fue distribuido en dos grandes bloques, según la procedencia de la donación. El primero de ellos, donado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) fueron recibidos en el Hospital Pediátrico Docente Eliseo Noel Caamaño, el Hospital Materno José Ramón López Tabrane y el Hogar Materno de Versalles.

Por su parte, los donados por la Cruz Roja Suiza fueron entregados al Consultorio No. 5 del policlínico Carlos Verdugo, a la Posta Médica del reparto Armando Mestre y a la sede provincial de la Cruz Roja en Matanzas.

La incorporación de estos sistemas fotovoltaicos permitirá a las instituciones de salud beneficiadas garantizar la continuidad de sus servicios vitales, especialmente en los momentos de mayor afectación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Los paneles asegurarán el funcionamiento de equipos médicos, la refrigeración de medicamentos y vacunas, y la iluminación en áreas críticas como pediatría, maternidad y consultorios médicos, beneficiando directamente a la población que acude a estos centros.

A través de su página oficial en Facebook, la Cruz Roja Matanzas extendió su «más sincero agradecimiento» a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y a la Cruz Roja Suiza por hacer posible estas entregas.

El comunicado subrayó que este tipo de acciones fomenta el humanismo, la solidaridad, el compañerismo y la construcción conjunta de un mundo más humano, reafirmando el papel de la Cruz Roja como puente de ayuda y acompañamiento a la población, incluso en las condiciones más complejas. «Gracias siempre por su apoyo», concluyó la institución.

Con información del Periódico Girón

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