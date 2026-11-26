El Dr. Luis Enrique Vergues Cabrales, Doctor en Ciencias Biológicas, Licenciado en Física e investigador del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado de la Universidad de Oriente, recientemente mereció el Premio de la Academia de Ciencias de Cuba, el máximo galardón que consagra la investigación científica en nuestro país.

Pero al escucharlo hablar, una verdad emerge: este reconocimiento no se detiene en su persona. Es el latido de un colectivo, el abrazo de una red de instituciones y, sobre todo, el combustible de una motivación profundamente humana.

«Lo primero que hay que resaltar es que es un premio conjunto entre la Universidad de Oriente, las instituciones hospitalarias de Santiago de Cuba, los Institutos Finlay de Vacunas (IFV), el Centro de Inmunología Molecular (CIM) y el Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB)», subraya el investigador, quien también destaca la colaboración de especialistas de España y México.

La investigación premiada se sumerge en la modelación matemática dirigida al cáncer. «Tributa fundamentalmente a comprender la cinética de crecimiento de los tumores sin y con la acción de una terapia física conocida como ablación electroquímica, que consiste en la aplicación de una corriente eléctrica de muy baja intensidad directamente a los tumores», detalla. Pero el alcance va más allá: «El otro gran objetivo no es solo la aplicación de la corriente eléctrica, sino cómo distribuirla en el interior del tumor, y eso se hace a través del diseño de arreglos de electrodos».

Los orígenes de esta línea de investigación se remontan a más de dos décadas atrás. «La investigación comienza en el año 1997. Primero empezamos con los campos magnéticos, pero veíamos que los campos magnéticos de alta inducción lo que lograban era un efecto citostático», rememora. El giro llegó al encontrar un trabajo de 1959 que reportaba que «con corriente eléctrica de muy baja intensidad el tumor podía destruirse», lo que se conoce como efecto citotóxico. Desde entonces, el equipo no ha detenido su labor.

Sobre este premio, el Dr. Vergues responde con humildad: «no voy a hablar de mi persona porque en realidad es un colectivo de autores». Y añade: «Para nosotros lo que significa es seguir trabajando más en esta área, en comprender la enfermedad, porque realmente hoy constituye la segunda causa de muerte y las estadísticas internacionales de la cantidad de nuevos casos y de fallecidos es alarmante. Más que un reconocimiento, es un reto a seguir trabajando».

Sin embargo, hay una dimensión personal que valora sobremanera: «Yo creo que es el mayor regalo, premio, que recibe un investigador cuando uno se pone de lleno en un tema y que estos resultados mañana se pueden aplicar en las personas que padecen esta enfermedad».

Aunque la investigación se encuentra en fase de modelación matemática y validación en animales de laboratorio, los resultados son prometedores. «Esta es una terapia que se aplica generalmente una sola vez, y hasta tres veces, pero el porcentaje de reducción del tumor es más de un 60%, aplicándolo una sola vez», señala.

La ablación electroquímica se presenta como una opción cuando las terapias convencionales han fracasado. «Es un tipo de terapia que se puede aplicar una vez que la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la misma inmunoterapia han fracasado… esta es una opción más». Además, «cuando esta terapia se combina con estas terapias convencionales y biológicas, se reduce hasta un 10% los efectos colaterales y se potencia el sistema inmune».

Los eventos adversos, según refiere, son mínimos en comparación con otras terapias: «si usted mira los eventos adversos que induce esta terapia con respecto a las que se aplican hoy, prácticamente son despreciables», afirma.

El camino no ha sido fácil. «El desafío más grande para nosotros es la infraestructura», reconoce. Sin embargo, destaca el apoyo de instituciones como el CIM, el IFV y el CENPALAB: «Realmente nos han apoyado y ese gran déficit de recursos ha sido suplido por estos grandes centros de investigaciones».

Pero hay algo que ha sido determinante: «A pesar de ese gran escollo y de esa integración, para nosotros es el amor que le hemos puesto a la ciencia. A pesar de las limitaciones no nos hemos detenido, hemos seguido generando muchas ideas al respecto». Y es que, afirma convencido, «el cáncer necesita una nueva forma de cómo verlo, independientemente de los grandes avances de la biología celular y molecular».

Entonces, ¿ha valido la pena?: «Sí, como no, como no». Y es que detrás de cada artículo científico —más de 100 publicados en esta dirección—, detrás de cada doctorado formado, hay una historia personal que impulsa la investigación.

«Sí, lo he tenido de cerca. Mi mamá murió de un cáncer de colon. Mi hermana tuvo un cáncer renal. Y muchos amigos de salud pública, muchos, han fallecido por cáncer. En silencio uno lo que ha hecho es poner todo el empeño en función de esa enfermedad. Y eso es lo que no me ha dejado, a pesar de todas las limitaciones que me han puesto, detener esa investigación».

El 4 de noviembre, el Dr. Vergues defendió su doctorado de segundo nivel ante un tribunal conformado por figuras emblemáticas de la ciencia cubana, como la Dra.C Tania Crombet, el Dr.C. Rolando Pérez, el presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, Dr. C. Luis Velázquez, y la rectora de la Universidad de La Habana, la Dra. C Miriam Nicado. Pero para él, más que la obtención del título es, «un espacio de ciencia para reflexionar y propiciar a la ciencia cubana evidenciar las ideas que estamos defendiendo desde acá, desde el Oriente cubano».

Con la satisfacción del deber cumplido, el Dr. Vergues está seguro: «Sí, pienso que valió la pena. La valió, la vale, y la valdrá».

Fotos Naturaleza Secreta

Con información del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba

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