A los 18 años, recién graduado como técnico en química farmacéutica, Fredy Rojas recibió una noticia que marcaría su vida: había sido seleccionado para formar parte del Instituto Finlay de Vacunas.

Veintidós años después, Rojas se desempeña como especialista principal de la planta de ingredientes farmacéuticos activos, donde se fabrican los antígenos de las vacunas antimeningocócicas, entre ellas la VA-MENGOC-BC.

«Desde que me gradué, con 18 años, tuve el honor de ser seleccionado para formar parte del Instituto Finlay de las vacunas. Desde entonces ya son 22 años de entrega hacia esta institución», relata Rojas, quien asegura que para él «es un orgullo trabajar en un centro científico» dedicado a la ciencia y la biotecnología cubana.

La labor de Rojas y su equipo tiene un impacto directo en la salud infantil del país. La vacuna antimeningocócica forma parte del sistema de inmunización infantil de Cuba y, gracias a su empleo, «esa enfermedad no constituye un problema de salud actualmente».

«Para mí es gratificante saber que cada niño recibe una dosis de vacuna que lo protege y que yo, con mi esfuerzo y dedicación, contribuyo a esta meta», confiesa el especialista, quien no oculta su satisfacción al hablar de la población pediátrica que se beneficia de su trabajo.

El camino no ha sido sencillo. Rojas reconoce que la biotecnología cubana ha enfrentado históricamente dificultades, pero que en los últimos años estas se han agudizado. «A pesar de la situación actual, hemos tenido que sortear obstáculos que ya no teníamos en años anteriores, pero seguimos en vanguardia en producción y exportación de vacunas a nivel nacional».

Entre esos obstáculos menciona «la situación de combustible, la situación electroenergética nacional que afecta de cierta manera también este sector, la situación de frenos a la hora de importar equipamiento dedicado a esta labor». A ello se suma la complejidad de adquirir piezas de repuesto para los equipos: «A veces no es tan fácil como el querer o el conocer hacer para arreglar un equipo. A veces necesitamos importaciones que son limitadas en tiempo y llevan un sacrificio fuera de nuestro Centro para que esas piezas lleguen aquí».

Para paliar las dificultades de traslado, el Centro realizó una inversión y le asignó una moto. «En estos momentos yo me traslado hacia el Centro en una moto que me asignaron. El Centro tuvo que hacer la inversión para mover a personal dedicado a este tipo de labor», explica.

El trabajo en la planta de ingredientes farmacéuticos activos no tiene horario fijo. Rojas ha tenido que quedarse varias jornadas completas para resolver averías o problemas que su perfil le permite solucionar. «A veces no importa el cansancio, no importa las largas jornadas de trabajo. No importa tampoco el sacrificio que conlleva a veces esta labor. Es gratificante trabajar en un Centro donde se dedique a esta noble tarea de proteger a niños».

En esos casos, el equipo de especialistas se reúne para dar solución «lo más pronto posible» al problema. «Todo el tiempo tenemos que estar creciéndonos, superándonos. Nunca podemos decir que todo está aprendido, ni nunca podemos decir que todo está alcanzado. Siempre tratamos de ponernos metas superiores día a día para mejorar», afirma.

La familia también forma parte de esta entrega. Su esposa trabaja en el Instituto y su hijo «es casi uno de los que nacieron aquí entre nosotros trabajando». Aunque admite que «a veces es complicado, la lejanía con la familia», reconoce que «casi la familia está aquí conmigo 24 horas y se entiende cuando se necesita un sacrificio de una jornada laboral larga. Es complicado, pero gratificante el resultado».

Lejos de conformarse, Rojas y su equipo trabajan en nuevos desarrollos. «En estos momentos estamos enfocados en desarrollos de vacunas de más valencias contra enfermedades neumocócicas. Estamos ampliando nuestro mercado sobre esas opciones», adelanta.

El Instituto Finlay de Vacunas, subraya, «juega un papel importante en la economía de este país gracias a las exportaciones que son beneficiosas, no solo para el Centro sino también para Cuba».

Al pedirle que resuma lo que significa trabajar en el Instituto Finlay de Vacunas, Rojas no duda: «Para mí es un orgullo trabajar en un Centro que como este se dedique a la ciencia y la biotecnología cubana, en donde nuestra labor constituye una gran ayuda para que cada niño en nuestro país reciba una dosis que lo proteja de enfermedades».

Una historia de vida que comenzó con una selección a los 18 años y que, 22 años después, sigue escribiéndose entre antígenos, vacunas y el compromiso inquebrantable de proteger a los más pequeños.

Fotos Naturaleza Secreta

Informacion Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba

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