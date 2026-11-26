Las jóvenes doctoras Yanelys, Lauren y Diasmy concluyeron satisfactoriamente una parte importante de su etapa formativa con notas sobresalientes tras culminar el examen de promoción de tercer año.

Las residentes en la especialidad de Pediatría recibieron palabras de elogio por parte del tribunal ante la calidad y excelencia mostrada durante la evaluación.

El tribunal estuvo conformado por los prestigiosos profesores Doctor Lázaro Arturo Vidal, Doctora Iliana Bouza y la Doctora Ivis Simón, quienes destacaron la brillantez y entrega con que asumieron este proceso formativo, que se pudo valorar en su modo de actuar en cada momento poniendo en práctica los conocimientos adquiridos.

En un día tan importante en la vida de estas doctoras, no podían faltar los compañeros de estudio, y las fotos para imortalizar el instante.

Sin dudas representó una jornada que quedará en el recuerdo de estas consagradas muchachas y que marca solo el inicio de un carrera hermosa y de mucho sacrificio.

Tomado del perfil de facebook del Hospital Pediátrico de Matanzas Eliseo Noel Caamaño

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