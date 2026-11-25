La imagen que acompaña este post pertenece a la calle Concha entre Tenería y Salud. Quienes transitan por esta cuadra recordarán que durante años estuvo prácticamente tomada por los desechos sólidos. Allí se formó un microvertedero que llegó a dificultar el paso, y su limpieza requería equipos mecanizados de Comunales y varios camiones de basura rumbo a «La Sonora» (vertedero municipal).

Hoy la realidad es otra. Hace cinco meses que el lugar se mantiene limpio. Todas las mañanas un carretonero recoge los residuos, mientras un cuidador permanece en el área para evitar que vuelva a convertirse en aquel vertedero de años atrás.

La cuadra ha recuperado espacio y hasta tiene otro uso. Por las tardes, sobre todo los fines de semana, niños de las calles cercanas se reúnen allí para jugar fútbol.

Mantener limpio este lugar ha sido posible gracias al trabajo de Comunales junto a miembros de una Mipyme dedicada a la recogida de desechos.

Cinco meses después, el cambio se nota. Y lo que antes era un problema para los vecinos, hoy es un espacio que pueden aprovechar.

Luis Enrique Barroso/Radio Ciudad Bandera

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