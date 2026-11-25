Hay nombres que el tiempo no consigue llevarse, voces que permanecen aún cuando reina el silencio, y vidas que al convertirse en historia siguen caminando por la memoria de los pueblos, porque hay hombres que no caben en un recuerdo, ni en una sola página, sino en toda una época. Y entre esos nombres que permanecen en la memoria de una nación, está el de Fidel Castro Ruz, una figura cuya vida se entrelazó profundamente con el destino de Cuba y cuyo legado continúa despertando emociones, reflexiones y debates dentro y fuera de la isla.

Su voz marcó generaciones, sus decisiones cambiaron el rumbo de una nación y su presencia trascendió las fronteras de su tierra natal. Para unos, representó la esperanza de una revolución, la soberanía y la dignidad de los humildes. Para otros, simbolizó un sistema marcado por la ausencia de libertades y profundas heridas sociales y familiares. Fue protagonista de una época que dejó huellas imborrables en la vida de millones de cubanos, tanto de quienes permanecieron en la isla, como de quienes llevaron a Cuba en el corazón desde otras tierras. Hoy, cuando la distancia de los años invita a mirar el pasado con mayor perspectiva, su nombre continúa presente en las conversaciones, en los recuerdos, en los discursos, en los libros y en las preguntas de quienes intentan comprender la historia cubana.

Porque la historia de un hombre no termina con su último aliento, permanece en las consecuencias de sus actos, en los recuerdos que dejan en la vida.

Yira Yanet Ramirez Gé/ Radio Llanura de Colón

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