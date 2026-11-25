“Nuestro PDL ha alcanzado importantes avances en los últimos tiempos. Estamos a pequeños pasos de conseguirlo para seguir en la senda de crecer y consolidarnos”, añadió Judith con cierta satisfacción.

Consideró que mientras llega el momento de ser la Agencia de Viajes Guamacaros, “aún queda mucho por ofrecer, en especial desde las rutas de la Energía, del Café, por los Caminos de la Historia y los Senderos de Diamante, cuatro de las principales de nuestras ofertas”.

A esas pretensiones se suman nuevos productos y experiencias en preparación, con el marcado propósito de enriquecer las opciones turísticas, y ayudar al desarrollo de las comunidades vinculadas al proyecto.

“Continuaremos trabajando con pasión, compromiso y visión de futuro para contribuir al desarrollo de un turismo más sostenible, auténtico y transformador para Cuba”, expresó Judith. “Acabamos de regresar de la primera edición del Master Tours, organizado por la Agencia de Viajes Cubanacán, un evento donde pudimos comprobar que el modelo que seguimos como PDL se aplica con éxito en diversas partes del mundo, y eso nos hizo notar que avanzamos por el camino correcto”.

La oportunidad, válida para establecer alianzas estratégicas, intercambiar con profesionales del sector y conocer experiencias internacionales de gestión del turismo sostenible, fue el primer evento de relevancia en el que participó Guamacaro´s Tour.

“Pudimos mostrar el trabajo que venimos desarrollando junto con la Agencia de Viajes Cubanacán, entidad que nos acompaña en este maravilloso mundo del turismo de naturaleza y patrimonial”.

Tanto para Judith como para José Manuel Gil Ávalos, subdirector del Proyecto de Desarrollo Local, Master Tours trascendió el intercambio entre guías turísticos y devino una plataforma para fomentar la cooperación entre emprendedores, empresarios e instituciones.

Justo por ello, defienden la necesidad de fortalecer los vínculos entre los sectores estatal y privado, y de ese modo aprovechar las potencialidades del destino Cuba.

Con el fin de generar experiencias de senderismo para resaltar la belleza del entorno natural y educar a los visitantes sobre la historia y el patrimonio cultural en la región, Guamacaro´s Tour inició sus operaciones el 14 de junio del 2025, en una zona de la periferia de la ciudad de Matanzas.

El Proyecto demuestra los valores del patrimonio, la naturaleza y la identidad de las comunidades como auténticos atractivos turísticos.

Esta no es solo una iniciativa con buenas perspectivas, es un emprendimiento que ya produce óptimos resultados.