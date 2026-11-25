A partir de ello, la Unión Eléctrica comenzó a distribuir transformadores a las diferentes empresas eléctricas del país para reponer los equipos averiados o quemados. En el caso de esta empresa, los nuevos equipos se distribuirán a los municipios de forma gradual, según el orden cronológico de las afectaciones y priorizando las que llevan más tiempo pendientes de solución.

«Sabemos la preocupación y las molestias que esta situación ha ocasionado a nuestra población. Pedimos comprensión y paciencia», señaló la entidad, que agregó que «se trabaja para dar respuesta progresivamente a las afectaciones pendientes, en correspondencia con la disponibilidad de los nuevos equipos». Asimismo, indicó que seguirá informando sobre el proceso de distribución y reposición de transformadores. (ALH)

Tomado de Cubadebate