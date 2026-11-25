Los planes se dan a conocer después de una investigación arancelaria, que ha durado varios meses, sobre los subsidios industriales de China, la Unión Europea y otros países.

El representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, ha afirmado que esos subsidios y otras ayudas gubernamentales han creado un exceso de capacidad industrial en las economías objetivo, lo que ha permitido a sus empresas inundar los mercados mundiales con productos más baratos, perjudicando así a los productores de su país.

Según informa Politico, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) recomendó imponer un arancel del 20 % a las importaciones procedentes de China y del 18 % a las de Camboya, Indonesia, Tailandia, Bangladés y Malasia. Para la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza se propuso una tasa del 15 %, mientras que para Singapur, del 10 %.

En cuanto a Vietnam y la India, en caso de alcanzar un acuerdo con Washington, ambos países se enfrentarían a aranceles del 20 y 17 %, respectivamente. En cambio, no se recomendó imponer nuevos gravámenes a México y Noruega. Según las estimaciones de las fuentes consultadas, las medidas propuestas supondrían un aumento de aproximadamente cinco puntos porcentuales en las tasas arancelarias aplicadas a los socios comerciales en cuestión.

Por separado, la Administración de Trump propuso imponer un arancel del 25 % a las importaciones de azúcar refinado brasileño que excedan las cuotas establecidas. Washington también está considerando la posibilidad de aplicar un arancel del 10 % a las aeronaves terminadas procedentes de Brasil, que actualmente están exentas de dicho gravamen.

Según la USTR, los aranceles propuestos probablemente no entrarán en vigor antes de enero, ya que el representante comercial de EE.UU. deberá celebrar audiencias y recabar comentarios del público. Los nuevos gravámenes se aplicarán en paralelo a otro paquete de aranceles impuesto este verano a 14 socios comerciales y decenas de otros países. No obstante, estos deberán abonar el arancel más elevado de los dos, en lugar de la suma de ambos. (ALH)

Tomado de Cubadebate