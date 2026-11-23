Según el periódico, los datos reflejan un incremento de los suicidios en las filas militares desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza, en octubre de 2023.

Haaretz señaló que durante la década anterior el promedio era de 12 suicidios anuales. Las estadísticas militares indican que siete soldados en servicio activo se quitaron la vida entre octubre y diciembre de 2023, mientras que en 2024 fueron 21 y en 2025, 22.

Medios de comunicación israelíes atribuyen el aumento a las graves consecuencias psicológicas de los prolongados combates en Gaza y al desarrollo de trastorno de estrés postraumático entre los militares.

La ofensiva israelí contra la Franja de Gaza causó más de 74 mil muertos y más de 175 mil heridos palestinos, en su mayoría mujeres y niños, además de una destrucción generalizada que afectó al 90 por ciento de la infraestructura del territorio.

Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia examina una demanda presentada por Sudáfrica y otros países que acusa a Israel de cometer genocidio contra la población palestina en Gaza.

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el enclave. (ALH)

Tomado de Prensa Latina