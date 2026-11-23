La Dirección de Educación, junto con la de Trabajo y Seguridad Social, realizan en Colón el proceso de ubicación anticipada para estudiantes del nivel educativo técnico-profesional.

Con la misión de formar obreros calificados y técnicos medios en diferentes especialidades, se coordina con los diferentes organismos la incorporación de los jóvenes para realizar en estos centros las prácticas preprofesionales, realizar sus trabajos de culminación de las carreras y cumplir también el servicio social.

Según explicó Danay Mejías Gil, especialista de capacitación y empleo en la Dirección municipal de Trabajo y Seguridad Social, los principales centros en los que se vincula a los estudiantes son del sector presupuestado en el caso de las especialidades de contabilidad y finanzas, del centro politécnico Raúl Cepero Bonilla.

Otros se asignan a sectores productivos como la Agricultura y Azcuba, o de servicios como la Organización Básica Eléctrica.

Precisó Mejías Gil la importancia de una mayor representatividad de estas instituciones en los encuentros de análisis de la ubicación de cada estudiante, para el desarrollo del plan de capacitación y la asignación de los tutores.

El municipio de Colón cuenta con 3 centros educativos de la enseñanza técnico-profesional: las escuelas politécnicas

Frank Pais, Julio Padrón Armenteros y Raúl Cepero Bonilla. De ellas deben egresar más de 70 estudiantes al culminar el período lectivo, con propuestas en diferentes perfiles para su incorporación al ámbito laboral del territorio. (ALH)

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