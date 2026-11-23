La producción de energía de los parques solares fotovoltaicos fue de 4601 MWh, con 715 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1105 MW, la demanda 2135 MW con 1039 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1200 MW.

Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 1 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 446 MW.

Se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1105 MW con una demanda máxima de 2800 MW, para un déficit de 1695 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1725 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate