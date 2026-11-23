En un mensaje publicado en la red social X, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sostuvo que la principal potencia económica y militar del mundo pretende imponer un orden basado en la coerción, la injerencia y el empleo de la fuerza, en detrimento de las normas que rigen las relaciones entre los Estados.

Rodríguez cuestionó el rechazo a la igualdad soberana de las naciones y el uso del doble rasero en materia de derechos humanos.

El pronunciamiento se produjo en un contexto de cuestionamientos de Washington a la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal con sede en La Haya, Países Bajos, encargado de juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó a esa institución de estar «fuera de control», según declaraciones difundidas tras la reunión con sus homólogos de Rusia y China.

El pasado 17 de noviembre, Rodríguez también respondió a declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la CPI y afirmó que «el poderoso recurre a violar o desconocer la ley en el Derecho Internacional porque solo le queda el uso de la fuerza». (ALH)

Tomado de Cubadebate