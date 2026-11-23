Es incuestionable que, frente al recrudecimiento del cerco energético de EE. UU., por los largos apagones y la ausencia de gas licuado y de kerosene, innumerables familias han tenido que acudir a la vieja hornilla de carbón.

Si bien hace años o décadas emplear ese «combustible sólido» era asunto casi exclusivo del campo, o de quienes en la ciudad disfrutaban usarlo para hacer una comida, asar un pescado o un pedazo de carne, en estos momentos el producto ha invadido el ámbito urbano, sobre todo en lo que algunos llaman «el interior del país».

Algunas preguntas, sin embargo, «arden» en el razonamiento.

¿Con qué se produce ese carbón? ¿De dónde sale? ¿Se puede cortar y «quemar» el primer árbol que aparece…?

Ni para tiempos «normales» ni para coyunturas especiales como la actual ese es el estilo o el procedimiento. Y, por lo visto, mucha gente no lo sabe, o peor aún: lo irrespeta.

En opinión de Ernesto Ramón Toledo Medina, Máster en Ciencias y director técnico-desarrollo en la Empresa Agroforestal Sancti Spíritus, «el asunto anda un poco por la libre. Si, como norma, siempre ejercieron esa labor carboneros, gente con conocimiento, dedicadas durante muchos años al oficio, hoy cualquiera decide hacer carbón, en cualquier lugar. Y la realidad está demostrando que no todo el mundo actúa respetando el régimen de custodia o lo legalmente establecido para esa actividad».

No anda muy lejos de la verdad Toledo si se tiene en cuenta que, de acuerdo con estadísticas en poder de la Jefatura Provincial del Cuerpo de Guardabosques (CGB), 2026 registra un incremento sustancial en la aplicación de multas (cifra similar ya a la de todo el año anterior), fundamentalmente por uso inadecuado del fuego en el bosque y sus colindancias, así como por el corte de especies maderables no autorizadas para ese propósito.

Por diversas razones, el marabú es la madera ideal para producir carbón vegetal. Foto: Pastor Batista

LA HORA DEL MARABÚ

Si todo el que produce carbón lo hiciera utilizando el marabú, la madre naturaleza podría dormir tranquila.

Lástima que algunos talen especies como los mangles prieto y rojo, el patabán, la yana… y olviden las ventajas de marabuzales que pueden aportar un carbón cilíndrico, muy demandado por su calidad, llama azul sin humo, alto poder calorífico, ausencia de chispas, larga duración.

Por ello, como explica Iraida Rodríguez-Gallo Companioni, segunda jefa del CGB en la provincia, los guardabosques y técnicos mantienen permanente vigilancia para prevenir violaciones o hechos lamentables, asociados a incendios que pueden terminar ocasionando severos daños al patrimonio forestal.

Y coincide con Mariela Montelier Montelier, Jefa de Grupo Especializado de Manejo del Fuego, en que, «al detectar un horno, nuestro personal indaga si se pidió autorización, qué madera se empleó, dónde fue cortada, si se han adoptado medidas preventivas de seguridad… entonces, sobre la base de todo ello, aplican o no medidas en correspondencia con la Ley 85/98, Forestal, y con su reglamento, mediante la Resolución 330/99».

«Algunos ciudadanos se quejan, alegando que nosotros prohibimos la producción de carbón y eso no es verdad –acota Iraida-; nosotros lo que exigimos es el uso adecuado y seguro del fuego en las áreas correspondientes y el empleo de la madera aprobada para ello».

Consultada por Granma acerca del tema, la Master en Ciencias Lucrecia Sánchez Díaz, jefa del Departamento de Servicio Estatal Forestal, agrega un elemento interesante: «no hay impedimento para quien quiera producir carbón con marabú o aroma, excepto que lo corten en una faja hidrorreguladora. En ella, no lo pueden talar».

¿Conocerán eso todos los que se han sumergido en ese mundo? ¿Sabrán que es preciso elegir un espacio abierto para levantar el horno y delimitarlo por una franja no inferior a tres metros, libre de material inflamable?

Es muy probable que no, al igual que la necesidad de tener a mano agua, tierra y pala para actuar rápidamente si surgen indicios de escape del fuego, o la obligatoriedad de mantener la vigilancia sobre el horno durante las 24 horas del día… por apenas mencionar algunas de las providencias que es preciso aplicar.

En fin, como razona Toledo, se está produciendo mucho carbón, más que en otros momentos, pero no hay control efectivo de quiénes lo hacen, cuántos son o qué volúmenes logran, en tanto los precios de venta –sujetos al binomio oferta demanda y, por lo general, a cargo de revendedores- remontan más temperatura que el horno durante sus más ardientes días de quema.

El mismo saco que semanas atrás valía mil pesos, hoy cuesta el doble y más. Lo compras o lo dejas; así de sencillo… y de complejo.

Al no existir, en muchos lugares, otra alternativa, miles de familias tienen que apelar este combustible. Como solución apremiante, vale. Pero también es preciso preguntarse cómo podrían quedar, en medio de esta historia, el patrimonio forestal, el empeño de décadas pasadas por reforestar al país y, sobre todo, qué le depara al futuro, si se perdiera ese control que sí debe existir sobre quiénes producen carbón por su cuenta, con qué madera, en qué lugar y bajo qué medidas de seguridad.