No hay otro con tal exclusividad. Solo él lleva el nombre de este país. Con ese y otros orgullos, el hotel Villa Cuba festeja hoy su cumpleaños número 29, y lo hace alojado en el alma de quienes lo prefieren desde el 22 de noviembre de 1997, fecha oficial de su entrada en operaciones.

Aunque no aparezca en guías turísticas, en fotos, afiches, el sentido de pertenencia está en el ADN de su colectivo, para hacerlo trascender en mercados de varias latitudes, incluido el cubano, una preferencia para nada mermada, pese a que la guerra económica, comercial y financiera del gobierno de Estados Unidos contra esta nación pone en jaque el ejercicio turístico, un factor a veces de ruptura entre las expectativas del cliente y los índices de satisfacción.

“Son tiempos duros, pero los clientes siguen llegando, porque tenemos nuestra marca, nuestro emblema. Brindarle a los huéspedes toda la calidez para que se sientan como en casa, es el principal propósito”, considera Teresa Roosburgh Sotolongo, secretaria general del buró sindical.

“Si algo nos hace feliz es haber llegado a este día rodeados del cariño de quienes estuvieron en sus inicios y de las nuevas generaciones que hoy mantienen viva la historia de la instalación, de este colectivo”, confiesa Teresita, como le llaman con cariño.

Para ella, en casi tres décadas de operaciones, algo interesante es el hecho de que hay lugares que terminan convirtiéndose en parte de la vida de las personas, y Villa Cuba es precisamente eso, asegura.

“Aquí somos una familia”, dice y agrega que eso se debe a las experiencias compartidas, a los afectos construidos y a las huellas que dejan cada jornada de trabajo.

Según Teresita, la celebración ha tenido entre sus momentos más emotivos el encuentro entre jóvenes destacados y los 18 fundadores que todavía permanecen laboralmente en la instalación.

“Fue una oportunidad para compartir recuerdos, experiencias y, sobre todo, transmitir a las nuevas generaciones el orgullo de haber formado parte de los primeros pasos del hotel”.

Teresita afirma que para algunos de aquellos iniciadores aún activos, “en sus vidas existen dos cumpleaños: el de su nacimiento y el de aquel 22 de noviembre de 1997, cuando comenzaron a construir su historia en este hotel”, gestionado por el grupo Gran Caribe.

En ese encuentro, expresa, los fundadores le pidieron a los jóvenes “mantener el entusiasmo, la entrega y la dedicación, para que algún día puedan sentirse orgullosos de haber alcanzado la excelencia en sus respectivas profesiones”.

Uno de los momentos de mayor relevancia del intercambio fue la presencia de Zoila, ya jubilada, una de las personas que recibió a los primeros clientes del establecimiento y, aunque hoy ya no forma parte de la plantilla, mantiene intacto su agradecimiento por haber pertenecido a ese colectivo.

Otro gesto significativo llegó de parte de un trabajador que también laboró en el alojamiento, que le compuso una canción como regalo por los 29 años, una manera muy entrañable de demostrar que los vínculos construidos durante la vida laboral no desaparecen cuando llega el retiro.

A Villa Cuba la distingue su alma generosa, esa dimensión que tanto define su quehacer hotelero. Su responsabilidad social, que no limita su compromiso a los servicios que ofrece a los turistas.

Donativos de Villa Cuba y otros colectivos de Gran Caribe a la escuela especial José Antonio Echeverría. Foto: Cortesía de Teresa Roosburgh Sotolongo

Por eso ya no asombra ver a sus directivos y trabajadores entregando regalos en la casa de niños sin amparo parental en el municipio de Cárdenas, en la escuela especial, donando canastillas a embarazadas o recientemente dos sillones de ruedas para pacientes del hogar de ancianos Humberto Álvarez.

Casa para los clientes, hogar, alma buena y generosa. Así festeja la instalación su aniversario. Una Villa que honra a Cuba.

Juanita Perdomo/ Trabajadores

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