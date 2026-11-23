Varias voces influyentes dentro del entorno sociopolítico estadounidense piden desde ya que el Congreso de mayoría demócrata que asumirá en el próximo mes de enero, pueda promover un giro de la política hacia Cuba.

La representante por Michigan Rashida Tlaib reiteró su llamado a poner fin al bloqueo estadounidense contra la isla y afirmó que la administración Trump «está estrangulando al pueblo cubano». Asimismo, pidió a la nueva mayoría demócrata, surgida de los comicios de mitad de mandato, «actuar de inmediato para poner fin al bloqueo de combustible, impedir una acción militar y (…) poner fin al embargo (bloqueo) que ha impuesto una guerra económica contra Cuba» durante más de seis décadas.

Por su parte, el representante por Massachusetts James McGovern denunció esta semana que el cerco unilateral de Estados Unidos contra Cuba causa una catástrofe humanitaria similar a la de Gaza, pero «en cámara lenta».

En un artículo publicado en Los Angeles Times, el investigador Michael Galant, del Center for Economic and Policy Research, señaló que las principales prioridades de los demócratas para el próximo Congreso probablemente sean la rendición de cuentas y la asequibilidad en salud pública. No obstante, indicó que el Congreso 120 —que se instalará el 3 de enero con la Cámara Baja y el Senado bajo control demócrata— también tiene la oportunidad de abordar uno de los legados más desastrosos de la administración actual en el exterior: una emergencia humanitaria evitable provocada por un bloqueo ilegal de combustible a Cuba.

Galant recordó que el bloqueo estadounidense «ha asfixiado la economía cubana durante más de medio siglo» y que el expresidente Barack Obama (2009-2017) tomó medidas para aliviar las sanciones y normalizar las relaciones con la isla, con apoyo bipartidista. Sin embargo, la primera administración Trump revirtió rápidamente esos avances y solo en sus últimos días en el cargo Joe Biden (2021-2025) promovió algunos alivios.

El analista mencionó el impacto del bloqueo y algunas de las medidas que reforzaron esa política de castigo colectivo, como el bloqueo casi total del combustible, impuesto mediante aranceles, sanciones e incluso la amenaza del uso de la fuerza militar contra la nación antillana.

El bloqueo general ha sido condenado sistemática y abrumadoramente en 34 votaciones anuales en las Naciones Unidas, acotó Galant, quien calificó el bloqueo de combustible como «cruel», «ilegal», «un acto de guerra» e «impopular», tanto a nivel internacional como entre los votantes estadounidenses.

«Con el nuevo equilibrio de poder, el Congreso cuenta con las herramientas para enfrentarlo», sugirió. El primer paso que puede dar el Legislativo, agregó, es votar una Resolución sobre Poderes de Guerra que prohíba el uso no autorizado de la fuerza militar contra Cuba, incluido el cumplimiento del bloqueo de combustible.

Para 2027, el nuevo Congreso podría aprobar esta y otras medidas específicas para ayudar a poner fin a la privación: revocar la declaración de emergencia nacional de enero, en la que se basan muchas de las sanciones recientes; eliminar la designación infundada de Cuba como «Estado patrocinador del terrorismo», que la aísla del sistema financiero global; y suspender las facultades del Título III de la Ley Helms-Burton, que permiten a terceros demandar a quienes trafican con bienes confiscados por el gobierno cubano.

«Cualquier medida que no supere el veto de Trump servirá para reafirmar la posición del Congreso y asestar un golpe político a la administración Trump. Fundamentalmente, estas medidas pueden incluirse en leyes de aprobación obligatoria, como el proyecto de ley anual de autorización de defensa», escribió Galant.

El investigador consideró que los demócratas también pueden utilizar proyectos de ley de asignaciones presupuestarias de aprobación obligatoria para restringir o condicionar la financiación. «Ya es hora de poner fin al embargo (bloqueo) que, de manera deliberada, lleva más de 60 años perjudicando a la población civil cubana», añadió.

Aunque aclaró que «hoy tales iniciativas podrían no sobrevivir a un veto, servirían para marcar una postura política clara y sentar las bases para un futuro presidente demócrata». Alertó, además, que la situación podría «agravarse en los próximos dos años: ante el nuevo equilibrio de poder en Washington, Trump podría optar por una postura más agresiva en el ámbito internacional, donde el poder ejecutivo goza de mayor margen de maniobra».

Por ello, concluyó que el Congreso debe actuar con rapidez y determinación para ponerle freno. «El pueblo cubano sufre las consecuencias de una política estadounidense ilegal; el Congreso no puede eludir su responsabilidad de intervenir», afirmó. (Redacción internacional)

Tomado de Granma

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