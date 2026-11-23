Las faenas tuvieron mayor expresión en las urbes de Cárdenas y Matanzas, en jornadas de sábado y domingo donde, que sumadas a los habituales cambios de labor en los colectivos, rindieron tributo a aquella memorable movilización del 22 de noviembre de 1959 en la actual provincia de Granma, promovida por el inolvidable Guerrillero Heroico, manifestó Reynier Reyes Urquiza, miembro del Secretariado del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Labores de chapea y recogida de desechos tuvieron lugar en áreas del hospital Julio Miguel Aristegui Villamil, centro asistencial beneficiado por frecuentes gestos de hoteles de Varadero que suelen enviar allí a camareras a apoyar la limpieza en sus instalaciones.

Estudiantes y vecinos no perdieron la oportunidad de integrarse a librar de suciedades el litoral en la bahía de Matanzas, zona donde directivos y trabajadores del Gobierno en este territorio han emprendido una ofensiva para devolverle pulcritud a un sitio tan querido por los matanceros.

Juanita Perdomo/Trabajadores