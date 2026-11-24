Luego de dos jornadas de intenso debate concluyó en la Universidad de Matanzas la XVII edición del modelo de Naciones Unidas «Puentes», espacio que reafirmó el compromiso del estudiantado yumurino con el diálogo y la solución pacífica de los conflictos globales.

Durante la ceremonia de clausura, el comité organizador reconoció el desempeño de los cerca de treinta delegados participantes, otorgando distinciones a las delegaciones más destacadas por su rigor investigativo, capacidad de negociación y apego al protocolo diplomático.

En el evento, los jóvenes asumieron la representación de diversas naciones para debatir y redactar proyectos enfocados en temas de la agenda internacional, entre ellos la justicia social, los flujos migratorios y la lucha contra la discriminación de la mujer.

El modelo «Puentes», desde su creación en el año 2007, consolida consolida la formación integral de los futuros profesionales matanceros y fortalece sus habilidades de oratoria y liderazgo. (ALH)

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