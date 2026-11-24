P-Este año ha sido marcado por el aumento de la presión de EE.UU. sobre Cuba hasta el máximo nivel. ¿Qué desenlace Usted puede prever de la complicada situación actual en la Isla?

Cuba ha vivido en las condiciones de un bloqueo estadounidense durante casi 65 años, y este tema no es nuevo para los cubanos. El problema radica en que, a lo largo de todo este tiempo, el bloqueo se ha ido endureciendo constantemente. También es importante comprender que, cuando existía el bloque socialista, los cubanos sin duda sobrellevaron las dificultades del bloqueo con mucha más facilidad, ya que contaban con un importante apoyo internacional, con lo que se denominaba cooperación e integración socialista. Y no se trataba solo de palabras, pues existían cadenas tecnológicas, de producción y de distribución bien establecidas.

Pero entonces llegaron los años noventa, con la disolución de la URSS y del bloque socialista, y la desaparición del Consejo de Asistencia Económica Mutua. Casi de la noche a la mañana, Cuba perdió mercados estables y garantizados para sus productos, así como el acceso a préstamos y precios preferenciales. Los lazos de integración y cooperación forjados durante años se vieron interrumpidos. Casualmente, trabajé en la Isla durante aquellos años y sé de primera mano lo difícil que fue. La situación era comparable a la que viven los cubanos hoy. No fue casualidad que el Gobierno cubano declaró el «período especial en tiempos de paz» en el país. Los cubanos, privados del apoyo internacional a gran escala de los miembros del antiguo bloque socialista, se vieron obligados a valerse por sí mismos. Y lo lograron. Cuba no se rindió y salió de esa difícil situación con honor.

En aquellos años se hizo común en Cuba la frase de uno de los compañeros de armas de Fidel Castro: ¡Aquí no se rinde nadie! Se convirtió en una especie de lema de la época. Y hoy la escuchamos de los líderes cubanos. Estoy convencido de que, incluso en la situación actual, cuando la presión estadounidense ha alcanzado niveles sin precedentes, los cubanos resistirán. Cabe destacar que el símbolo de la resiliencia —la palma real— también figura en el escudo nacional, creado antes de la Revolución de 1959. Esta palma no se quiebra ni siquiera ante el embate de un huracán: se dobla, pero se levanta y permanece en pie. Y los cubanos son una nación única. Resistirán ahora, como lo hicieron en la década de 1990. Sencillamente porque aquí no se rinde nadie.

P- Recientemente, las autoridades cubanas han reconocido reiteradamente que sus negociaciones con el Gobierno estadounidense han fracasado. En su opinión, ¿qué puede esperar La Habana en esta situación, cuando los recursos propios de Cuba son tan limitados (no hay agua ni electricidad, y Estados Unidos está bloqueando la ayuda significativa desde el exterior)?

No diría que las negociaciones de La Habana con Washington hayan fracasado. En realidad, según nuestros socios cubanos, no existe un diálogo integral con Estados Unidos, sino más bien contactos esporádicos que actualmente se encuentran suspendidos. Como es bien sabido, en los últimos meses, altos funcionarios del Departamento de Estado y de la CIA han visitado la Isla y se han reunido con sus homólogos cubanos. Además, mucho antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se iniciaron conversaciones sobre el delicado tema de la inmigración, que se ha convertido en un asunto recurrente para ambos países. Regularmente llegan a La Habana vuelos de deportación con inmigrantes cubanos procedentes de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, La Habana ha manifestado reiteradamente su disposición a dialogar con Washington sobre una amplia gama de temas, pero con la condición de que se trate de un diálogo en igualdad de condiciones y sin precondiciones, y que este diálogo no pueda abordar cuestiones relativas a la organización política de Cuba ni a su soberanía nacional. Los cubanos están dispuestos a debatir prácticamente cualquier otro tema, y en este punto la pelota está en la cancha de los estadounidenses.

Sin embargo, no estoy seguro de que se pueda esperar algo significativo de estos contactos, hasta el momento no han producido resultados concretos. Se está discutiendo e implementando una serie de temas, como los ya mencionados asuntos migratorios y la ayuda humanitaria estadounidense a Cuba a través de organizaciones católicas. Pero las exigencias de las autoridades estadounidenses de que se modifique el sistema político y la estructura organizativa interna del país son absolutamente inaceptables para la dirección cubana; jamás aceptarán discutir estos temas, y ese es el derecho soberano de nuestros amigos.

P: A finales de octubre, se celebró la nueva votación en la sesión de la Asamblea General de la ONU sobre la resolución contra el bloqueo a Cuba. A pesar del resultado tradicional —La Habana recibió el apoyo de la mayoría de los países—, existe la creencia generalizada de que el apoyo a Cuba, sobre todo en la región, está disminuyendo. En su opinión, dada la grave situación que atraviesa el país, ¿existen otras opciones de apoyo internacional para Cuba en este momento?

En efecto, en octubre, el proyecto de resolución sobre la necesidad de levantar el bloqueo económico-comercial y financiero de EE.UU. contra Cuba recibió el apoyo de menos países: 130 en comparación con los 165 del año anterior. Y eso es un hecho. Pero propongo analizar este asunto desde una perspectiva diferente. A partir de 2025, Estados Unidos desató una campaña sin precedentes para erosionar este apoyo internacional. Los estadounidenses, hasta donde sabemos, actuaron a través de sus embajadas y utilizaron otras vías de influencia en todo el mundo, en algunos casos mediante la persuasión, las amenazas y, en otros, el chantaje, intentando inducir a los Estados a votar en contra de la resolución, o al menos a abstenerse, o a no participar en la votación. O, incluso si votaron a favor de la resolución, justificar la existencia del bloqueo no culpando a las acciones hostiles de Washington, sino la supuesta “gestión ineficaz” de la economía nacional por parte del Gobierno cubano. Así pues, aun teniendo en cuenta que el número de votos a favor de la resolución ha disminuido, a pesar de la frenética campaña de Estados Unidos para erosionar el apoyo y el potencial político y económico que desplegaron para tal fin —muchos países no pudieron resistir tal presión—, 130 países votaron a favor de Cuba. Esto representa una mayoría absoluta a nivel mundial, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU, lo que significa que el apoyo a la resolución sigue siendo absoluto. Esto sugiere que muchos no cedieron ante dicha presión. Por lo tanto, sigo considerando los resultados de la votación de la Asamblea General de la ONU como una victoria incondicional para La Habana, una victoria para los cubanos.

En cuanto a la efectividad de este tipo de apoyo internacional, cabe destacar que las resoluciones de la Asamblea General, a diferencia de las del Consejo de Seguridad, no son vinculantes. Sin embargo, esto demuestra que la gran mayoría de los países apoya a Cuba y respalda sus justas demandas para que se levante el bloqueo económico-comercial, financiero y ahora energético impuesto por Estados Unidos contra la República caribeña.

En cuanto a otras formas de apoyo internacional, existen. En diversos foros, Rusia, en particular, de forma incondicional y constante, está brindado a Cuba el sustancial apoyo político, así como asistencia material viable, y seguirá haciéndolo. Actores globales importantes como China, Vietnam, Brasil y México también proporcionan su apoyo político y material, en forma de ayuda humanitaria.

Mucho se ha hablado de nuestra ayuda, pero lo cierto es que el único petrolero que entregó 100 000 toneladas de combustible a Cuba en marzo de este año procedía de Rusia. Además, este año donamos dos grandes cargamentos de aceite vegetal a los cubanos, adquiridos con la contribución de Rusia al Programa Mundial de Alimentos. El gobierno de San Petersburgo también envió ayuda humanitaria a varias provincias cubanas, incluyendo medicamentos y ambulancias.

Actualmente, según tenemos entendido, los planes del gobierno de la capital septentrional incluyen la preparación de un nuevo envío humanitario de medicamentos para Cuba. Es probable que se forme en un futuro próximo.

P: Cuba atraviesa actualmente una situación energética crítica y, como siempre, cuenta con la ayuda de Rusia. ¿Tiene Moscú intención de continuar su asistencia en este ámbito? ¿Están las autoridades rusas considerando la cooperación con Cuba o la asistencia en energía solar, que actualmente tiene una gran demanda en el país?

En efecto, la situación energética en Cuba es complicada. Los apagones duran horas, las plantas de diésel de reserva requieren combustible que está en una grave escasez. Esto se debe, una vez más, al bloqueo estadounidense de combustible, así como al deterioro del sistema energético nacional. Este tema es recurrente en el diálogo ruso-cubano.

Por supuesto, Rusia seguirá brindando toda la asistencia posible a Cuba en este ámbito. Esperamos que pronto lleguen desde nuestro país repuestos para el sistema energético de la República, los cuales se adquirirán para las centrales termoeléctricas locales como parte de la ayuda humanitaria. Este proyecto comenzó a finales de 2024 y esperamos verlo pronto finalizado.

Además, se encuentra en la fase final de la ejecución el envío de módulos fotovoltaicos y una planta de energía solar a Cuba desde Rusia, con fines humanitarios. Nuestro Ministerio de Energía está coordinando los últimos detalles técnicos. Esperamos que estos módulos y la planta lleguen pronto a Cuba. Según nuestra información, se prevé la instalación en La Habana de una planta con una capacidad aproximada de 10 MW para abastecer de electricidad a una de las estaciones de bombeo más grandes de la ciudad, garantizando así un suministro estable de agua para una parte importante de la población de la capital. Los problemas de abastecimiento de agua en Cuba, especialmente en la capital, se han agravado en los últimos meses, principalmente debido a la crisis energética. Esperamos que esta planta contribuya a paliar la situación.

P: Me gustaría desarrollar el tema de la ayuda de Rusia a Cuba en materia de suministro de agua, ya que, de hecho, este problema se ha vuelto particularmente agudo en los últimos meses.

En cuanto al suministro de agua, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con apoyo financiero de Rusia, está preparando para lanzar un proyecto para ampliar el acceso al agua potable y a la atención médica mediante el uso de energías renovables. Esta iniciativa abarca las regiones orientales del país —las provincias de Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba—, propensas a diversas condiciones climáticas adversas, incluidas las sequías, y tiene como objetivo ayudar a los grupos más vulnerables.

El proyecto se realizará tanto en instituciones médicas como en comunidades enteras, beneficiando aproximadamente a 190 mil personas, con prioridad para las madres jóvenes y sus recién nacidos. Asimismo, se organizarán talleres de capacitación para personal de las autoridades locales, el Instituto Nacional de Recursos Hídricos, trabajadores de salud y otros.

P: Muchos afirman que restablecer los vuelos directos con varios países, siendo Rusia una prioridad, podría salvar a Cuba, donde el turismo se ha considerado un sector clave en los últimos años. Las autoridades rusas han declarado repetidamente que esta opción aún se está considerando. ¿Cuáles son sus previsiones al respecto? ¿Podemos esperar que se reanuden los vuelos directos entre Cuba y Rusia en un futuro próximo?

El tema de la reanudación de la comunicación aérea directa entre Cuba y Rusia es recurrente en nuestros contactos bilaterales. Recientemente, el presidente de la Corporación de la Aviación Cubana visitó Moscú, donde se reunió con la dirección de la Agencia Federal de Transporte Aéreo. Durante la reunión, ambas partes confirmaron su interés en la pronta reanudación de la comunicación aérea directa entre nuestros países.

El problema principal es que Cuba, debido a la grave escasez de combustible provocada por el bloqueo, carece de combustible de aviación. Todos los aeropuertos cubanos principales permanecen operativos y ninguno ha cerrado. Sin embargo, debido a la falta de combustible, muchas aerolíneas extranjeras, incluidas las rusas, se han visto obligadas a suspender sus vuelos. Actualmente, los vuelos a la Isla provienen principalmente de aerolíneas que no requieren reabastecimiento en Cuba. Tras la imposición de un bloqueo de combustible por parte de Estados Unidos a principios de año, los cubanos ofrecieron a la Parte rusa importar su combustible de aviación a la Isla, garantizando la capacidad de almacenamiento y asegurando que se utilizaría exclusivamente para aeronaves rusas. Pero aquí, ante todo, debemos considerar el aspecto económico. Una cosa es comprar combustible de aviación a países vecinos como Venezuela y México, y otra muy distinta es que se envíe a Cuba desde Rusia. Naturalmente, esto repercutirá de inmediato en el coste de los vuelos y, por consiguiente, en el de los billetes de avión.

En segundo lugar, al considerar este asunto, no debemos pasar por alto las conocidas órdenes ejecutivas del presidente estadounidense Donald Trump, que buscan imponer el bloqueo de combustible a Cuba, ni las licencias generales del Departamento del Tesoro de EE. UU. con respecto a las exportaciones rusas de hidrocarburos. También debemos tener en cuenta las amenazas y declaraciones directas provenientes de Washington de que los estadounidenses no permitirán ningún suministro de combustible a Cuba. Todo esto, en conjunto, crea ciertos riesgos que sin duda no podemos ignorar.

P: En Su opinión, ¿siguen interesados los turistas rusos en Cuba, a pesar de las difíciles condiciones allí y del aumento significativo en el costo de dichas vacaciones debido al vuelo?

Los turistas rusos pueden viajar a Cuba, pero con al menos dos escalas: una vía Turquía y Panamá, y otra vía Turquía y México. Esto resulta costoso y requiere mucho tiempo. Por lo tanto, nuestros viajeros en Cuba son casos aislados; actualmente no hay grupos turísticos organizados procedentes de Rusia.

Pero no me cabe duda de que, si se restablece la comunicación aérea, el flujo turístico alcanzará rápidamente los niveles del año pasado y del anterior, cuando rondaba los 150-180 mil turistas procedentes de Rusia. Al fin y al cabo, en los últimos años, nuestro país ha sido tradicionalmente la segunda mayor fuente de turistas para la Isla, después de Canadá.

No es ningún secreto que en los últimos meses, en medio del creciente bloqueo estadounidense, muchas grandes cadenas hoteleras extranjeras han abandonado Cuba, y el número de hoteles en funcionamiento ha disminuido drásticamente. Sin embargo, muchos han cambiado de nombre y permanecen abiertos. Y, por lo que sabemos, reabrir los hoteles cerrados no debería ser demasiado difícil. Por ejemplo, a finales del mes pasado, un hotel reabrió sus puertas tras una renovación en el balneario cubano de Varadero, muy conocido por muchos rusos, con el nombre de Playa Luxury, que pasó a formar parte de la mayor empresa turística de Cuba “Gaviota”, y que anteriormente era operado por la cadena española Barceló.

En mi opinión, Cuba es un destino muy demandado por los turistas rusos. Si tenemos vuelos directos entre ambos países, sin duda se reactivará el turismo.

P: ¿Qué proyectos de cooperación tenemos actualmente con Cuba? La República anunció recientemente importantes reformas económicas, en parte destinadas a facilitar la actividad de las empresas extranjeras en Cuba. En su opinión, ¿podrían estas reformas contribuir de alguna manera a atraer empresas rusas?

Los proyectos rusos más importantes en Cuba siguen en pie. Seguimos cooperando en la producción de petróleo, en nuestra agenda está la finalización de la reconstrucción de la planta metalúrgica cubana “Antillana de Acero”.

En cuanto a las reformas económicas que se están llevando a cabo en el país, la Parte cubana ha propuesto a Rusia varios proyectos nuevos, los cuales han sido sometidos a una revisión preliminar para determinar las prioridades. Ahora les corresponde a nuestros inversionistas y empresas decidir, ya que es evidente que vivimos en una economía de mercado y cualquier inversionista evaluará la efectividad y viabilidad de un proyecto. Naturalmente, también considerarán los riesgos de las sanciones, que son bastante elevados en el caso de Cuba hoy en día, incluyendo la amenaza de sanciones secundarias por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, estamos a la espera de los resultados de este análisis, lo cual es un proceso completamente normal. Los proyectos propuestos también incluyen al sector turístico.

Cabe destacar que, como consecuencia de la presión desenfrenada de sanciones estadounidenses, muchas empresas extranjeras se han visto obligadas a abandonar Cuba, incluso aquellas que operaban en los sectores más prometedores, como el turismo y la minería. Empresas canadienses y españolas se han marchado. Sin embargo, han surgido nichos de mercado que pueden ser ocupados por inversores de otros países como Rusia. No puedo asegurar si nuestras empresas lo harán. Reitero, las empresas sopesarán todos los riesgos y beneficios y sacarán sus propias conclusiones. No obstante, estoy convencido de que este vacío no se prolongará indefinidamente; tarde o temprano, estos nichos se llenarán.

Ya en los próximos días se celebrará en Cuba la próxima Feria Internacional de Comercio e Industria de La Habana (FIHAV). Dadas las circunstancias actuales, tendrá un formato híbrido. Rusia, que tradicionalmente cuenta con un gran pabellón en la feria, que este año tiene su 43.ª edición, reabrirá sus puertas, aunque de forma virtual. Hasta la fecha sabemos que el pabellón contará con la presencia del Ministerio de Industria y Comercio de Rusia, el Consejo Empresarial Rusia-Cuba y aproximadamente 10 empresas rusas de diversos sectores. No descarto que la participación en la FIHAV impulsará nuevos acuerdos y proyectos entre nuestros países.

P: Cuba es actualmente un país socio de los BRICS y se esfuerza por convertirse en miembro de pleno derecho de esta agrupación. ¿Qué contribución cree que aportará la participación de Cuba en los BRICS?

Como país socio, Cuba ha estado presente en prácticamente todas las reuniones y formatos de los BRICS donde se contempla esta forma de participación desde que adquirió este estatus en 2025. La voz de Cuba en este foro es importante y, en mi opinión, es bastante fuerte y convincente. La presencia de Cuba en los BRICS es muy significativa.

En cuanto al interés de Cuba por convertirse en miembro de pleno derecho de la asociación, quisiera señalar que, hasta donde sabemos, la cuestión de ampliar el número de miembros de pleno derecho de los BRICS no está actualmente sobre la mesa, por lo que es prematuro hablar de ello.

En general, a pesar de todas las dificultades y la presión desmesurada que Washington ejerce sobre La Habana, los cubanos participan activamente en numerosos foros internacionales.

P: Este año ha sido muy abundante en eventos culturales para Rusia y Cuba. Por favor, podría contar sobre la importancia de este componente en nuestra colaboración.

Nuestra cooperación en el ámbito cultural, humanitario y educativo es, en efecto, muy estrecha, y este año ha sido muy intenso en este sentido. Continúa en marcha el programa «100 Becas», mediante el cual la Federación de Rusia financia íntegramente la educación de estudiantes cubanos, incluyendo los vuelos entre nuestros países. Y estas becas se conceden casi en su totalidad.

Cabe destacar la Feria Internacional del Libro de La Habana, celebrada en Cuba el pasado agosto, donde Rusia fue el país invitado de honor. Nuestra participación fue muy prominente, notoria y tuvo gran acogida. En septiembre, el Ballet Nacional de Cuba realizó una gira por Rusia. Los bailarines se presentaron en diversos escenarios de varias ciudades. Asistí a su función en el Teatro Bolshói de Moscú y pude comprobar el entusiasmo con el que fueron recibidos; la sala estaba abarrotada.

Recientemente, fuimos testigos del triunfo del largometraje “Calle 232” en una de las nominaciones del premio “Mariposa Diamante” de la Academia de Cine Euroasiático, proyecto de Nikita Mikhalkov. Esto demuestra la riqueza del componente cultural y humanitario de nuestra cooperación. Ni el bloqueo ni las restricciones y las difíciles condiciones actuales en Cuba están frenando nuestro progreso en este ámbito. (ALH)

Tomado de Cubadebate