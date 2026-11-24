En la jornada de este lunes se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1756 MW a las 18:40 horas.

La producción de energía de los parques solares fotovoltaicos fue de 4368 MWh, con 679 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1070 MW, la demanda 2190 MW con 1110 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 1 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 393 MW.

Se prevé para el horario pico la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté con 50 MW.

Con este pronóstico, se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1120 MW con una demanda máxima de 2800 MW, para un déficit de 1680 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1710 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate