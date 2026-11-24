Según informó el periodista Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato, de Radio Rebelde, los ocho encuentros que permanecen pendientes no serán recuperados.

De ellos, seis corresponden a juegos no efectuados y dos a partidos sellados.

De esta manera, el domingo 29 de noviembre quedará oficialmente cerrada la fase clasificatoria.

Asimismo, se confirmó que los play off comenzarán el próximo 1 de diciembre en ambas zonas.

Los equipos que concluyan en el primer y tercer puestos tendrán la ventaja de iniciar como anfitriones en sus respectivas sedes.

Otro de los temas abordados fue el futuro de la Liga Élite. Por el momento no existe una estructura definitiva para la próxima edición, aunque entre las propuestas que se analizan figura la posibilidad de disputarla con cuatro selecciones, buscando concentrar el talento y elevar el nivel de calidad del torneo.

No obstante, continúan sobre la mesa otras alternativas.

La cuenta regresiva está en marcha. La Serie Nacional se prepara para bajar el telón de su etapa clasificatoria y dar paso a la fase más emocionante del campeonato. (ALH)

Tomado de Cubadebate