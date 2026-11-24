El estreno de la cinta, aún sin título oficial, está previsto para 2028 y cuenta con un guion adaptado por Paul Thomas Anderson, basado en la novela The Heart in Winter (El corazón en invierno), publicada en 2024 por el escritor irlandés Kevin Barry.

Spielberg, en una entrevista con Deadline, expresó que la razón principal para unirse a este proyecto no fue simplemente probar el género del oeste, sino la historia en sí y la oportunidad de colaborar con un viejo amigo.

“Lo más emocionante para mí es poder trabajar con mi querido amigo y colega Paul Thomas Anderson (…) Esta es una historia que rápidamente se volvió muy importante para ambos, y sentimos que podíamos hacerla realidad como equipo”.

Sobre el proceso de selección del elenco, el director de cine estadounidense fue muy directo, al afirmar que Buckley y Murphy fueron sus primeras opciones y que, en su opinión, eran “los únicos dos actores capaces de interpretar a estos personajes”.

Será la primera vez que ambos actores irlandeses trabajen juntos en un filme, destacó el reconocido cineasta.

Sobre el tema central de la historia, declaró: “Se trata de personas que se niegan a aceptar una vida inferior a la que merecen, pero que quizás es más de lo que pueden manejar”.

Para prepararse, reveló que él y Anderson vieron juntos docenas de películas del oeste en una sala de proyección, “y todas en formato de 35 milímetros”.

La cinta reúne una combinación extremadamente lujosa frente y detrás de cámaras: en los roles protagónicos aparecen Murphy, con un Óscar por Oppenheimer, y Buckley, merecedora de la estatuilla por Hamnet.

Mark Rylance, colaborador habitual de Spielberg y ganador del trofeo de la Academia por Bridge of Spies, también se une, aunque su papel no ha sido revelado.

El rodaje comenzará en el invierno de 2027 y, como dato curioso, es la primera vez que Anderson escribe un guion completo para una película que no dirigirá. (ALH)

Tomado de Cubadebate