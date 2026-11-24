Convocadas por la Coalición Palestina de Concientización de las Mujeres, las manifestantes, entre las que se encontraban viudas y sobrevivientes con extremidades amputadas, portaron pancartas reclamando insumos básicos, refugios dignos y garantías a sus derechos fundamentales ante el agravamiento de la crisis climática por la llegada de las lluvias y las bajas temperaturas invernales.

Durante la jornada, las organizadoras instaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a intervenir para detener las hostilidades y alertaron sobre la precariedad extrema que enfrentan las desplazadas en los campamentos.

La protesta refleja el desgaste acumulado tras más de tres años de genocidio israelí iniciado en octubre de 2023, fecha desde la cual la entidad sionista ha dejado un saldo superior a los 74 mil palestinos asesinados, 176 mil heridos y la destrucción del 90 por ciento de la infraestructura civil en el enclave.

Según la Oficina Central de Estadística Palestina, entre octubre de 2023 y el 29 de septiembre del presente año, 12.500 mujeres palestinas fueron asesinadas y otras 24 mil 537 resultaron heridas en la Franja de Gaza, incluidas más de 9 mil madres y 42 periodistas. El Ministerio de Salud contabilizó hasta abril del año en curso cinco mil amputaciones en la Franja, de las cuales 555 corresponden a mujeres y 980 a niños.

Informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, señalan que casi uno de cada cuatro hogares en Gaza, unas 86 mil 290 familias, está encabezado actualmente por una mujer sola. “Esta cifra duplica la tasa anterior a octubre de 2023 y sigue a la muerte generalizada de palestinos”, declaró recientemente Sofia Calltorp, jefa de Acción Humanitaria de la agencia.

Esos hogares enfrentan mayores probabilidades de carecer de alimentos, dinero en efectivo y techo seguro, en un territorio donde la mayoría de los 2,1 millones de habitantes permanece desplazada y confinada a menos del 40 por ciento de la Franja debido a las restricciones militares israelíes.

A pesar de haberse alcanzado un acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025, las operaciones aéreas y terrestres no se han detenido por completo. A inicios de septiembre, el número total de víctimas mortales notificadas desde ese acuerdo se ubicaba en 1303 asesinados y 4336 heridos, según las autoridades sanitarias de Gaza. (ALH)

Tomado de Telesur