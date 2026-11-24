Con un homenaje al centenario del poemario La Zafra, de Agustín Acosta, celebraron en la casa de los altos estudios yumurina el Festival Universitario del Libro y la Literatura.

Con sede en el teatro de la institución, el encuentro propició un espacio de diálogo en torno a la creación literaria y la historia nacional.

La cita contó con la presencia de destacadas figuras de la literatura en el territorio. El Premio Nacional de Edición Alfredo Zaldívar, junto a los poetas Maylan Álvarez y Daniel Cruz, profundizaron en la vigencia de La Zafra, obra cumbre publicada por Agustín Acosta en 1926 y considerada el primer poema antiimperialista de la literatura cubana.

Como parte del programa del festival, estudiantes accedieron a espacios de venta de títulos y se efectuaron donaciones de ejemplares a la biblioteca del centro, promoviendo así el hábito de la lectura en la comunidad académica.

El Festival Universitario del Libro y la Literatura reafirma el vínculo de los jóvenes matanceros con la memoria histórica y el patrimonio literario de la nación.

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