La memoria y el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz protagonizaron un encuentro de homenaje en la Filial Universitaria Regino Pedroso, de Unión de Reyes, donde quedó inaugurada una exposición dedicada al décimo aniversario de su desaparición física.

La jornada propició el acercamiento a la trayectoria del líder histórico de la Revolución Cubana. Como parte de las actividades, los participantes depositaron una ofrenda floral ante el busto de José Martí, mientras el artista aficionado Miguel Ángel Gil compartió décimas dedicadas a la efeméride.

Durante el encuentro, el profesor Romilio López Medina destacó el significado de la muestra, concebida para honrar a quien defendió la causa revolucionaria y concedió especial importancia a la educación. Asimismo, resaltó que, aunque Fidel Castro ya no está físicamente, su pensamiento y legado permanecen vigentes.

La actividad estuvo presidida por Yaneisy Fuentes López, primera Secretaria del Partido en el municipio, junto a integrantes de su Buró Municipal.

A las puertas del décimo aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe, Unión de Reyes desarrolla diversas iniciativas para evocar su vida, obra y contribución a la historia de Cuba.

Post Views: 35