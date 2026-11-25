La patria entera se conmovió cuando su hermano de lucha e ideales, el General Raúl Castro, dio a conocer la dura noticia del deceso del querido Fidel, el 25 de noviembre de 2016, en coincidencia con el día en que se cumplía el aniversario 60 de la salida desde México del yate Granma con rumbo a las costas cubanas para ser libres o mártires, como el joven jefe prometió.

El pueblo sintió un hondo pesar al darle un hasta siempre y rendirle honores a su invicto líder, al paso de sus cenizas en un féretro de cedro, envuelto en la Bandera cubana, en una Caravana que asemejaba a la de la Libertad de 1959, en su recorrido, pero en sentido inverso desde La Habana hacia Santiago de Cuba.

Su último destino no podía ser otro que la Ciudad Heroica, donde reposará eternamente en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, junto a los padres fundadores de la nación: el Héroe Nacional José Martí, el Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, y la madre de todos los cubanos, Mariana Grajales, además bien cerca de sus compañeros de la gesta moncadista.

Al baluarte más firme de la Revolución, como él mismo calificara a Santiago de Cuba desde los días fundacionales de la epopeya emancipadora, regresó el guerrero vencedor, el héroe de la batalla.

Afloraron en ese momento los sentimientos más profundos de un pueblo hacia su Comandante respetado y querido, como la jurista Caridad García Rondón, quien aseguró que tendrá un lugar reservado en el corazón de sus compatriotas, ganado en combate silencioso y a pecho descubierto contra el poderoso imperio.

Habló de la gran consternación para todos los revolucionarios que significó su deceso, aunque ella lo sentía vivo, avizorando, defendiendo posiciones y principios, como el primero en el combate y el primero en el ejemplo, un legado imperecedero que heredarán las nuevas generaciones.

La profesora de Derecho de la Universidad de Oriente dijo que lo lloró como si hubiera perdido a un verdadero padre, pero el hecho de saberlo un profeta de la aurora que alumbró los caminos de Cuba, para hacerla libre y admirada en el mundo entero, le dio fuerzas, como a muchos cubanos, para seguir unidos hacia adelante.

Yanisel Castillo, trabajadora bancaria, con lágrimas en los ojos únicamente atinó a expresar que le enseñará siempre a su pequeña hija quién era Fidel, el revolucionario que encarnó el internacionalismo como pocos y fue artífice en la ayuda a países amigos como Angola, Namibia, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y otros, donde también lamentaron su muerte.

El obrero del transporte Alberto Vega Roselló iba ese día abatido hacia el trabajo y en medio de su pesar manifestó: “Yo sé que los seres humanos tenemos que morir; sin embargo, yo hubiese querido que él fuera eterno, no concibo dejar de verlo y de escuchar sus sabias orientaciones, en aras de que nuestro país fuera dueño de su destino y avanzara”.

Dayneris Danger Segura, técnica de Higiene y Epidemiología, una de las jóvenes que clamaba ¡Yo soy Fidel! en la plaza santiaguera, en la despedida del Comandante en Jefe a su paso a la inmortalidad, acentuó la gran dimensión humana y ancestral patriotismo que lo distinguió, y agregó que su generación asumió una nueva responsabilidad con la historia: custodiarlo, cuidarlo.

Tras 10 años, se sigue necesitando y extrañando a Fidel como el primer día, en Cuba y en su Santiago de épicas y hazañas, la tierra rebelde y heroica con la que tuvo un vínculo extraordinario, de niño vino a estudiar, durante la guerra sintió el apoyo total de Frank País y los luchadores clandestinos y, como constructor de la patria nueva, le tendieron los brazos e inspiraron para mantener en alto la espada.

Honrarlo es reverenciar también a la urbe indomable, a la que le tenía un cariño especial, donde tuvo su Moncada, en la madrugada gloriosa del 26 de julio de 1953; y su 30 de noviembre, el día en que sus hijos e hijas se alzaron vestidos, por primera vez, del verde olivo de la sierra y la esperanza para apoyar el desembarco del yate Granma.

Es evocar al cubano de recia estirpe que estremeció en enero de 1959 el corazón de Santiago y de Cuba, para proclamar el triunfo de una Revolución más grande que nosotros mismos y a la que enseñó a cuidar como la niña de los ojos, para que ningún enemigo prepotente y soberbio pudiera dañarla ni arrebatarle la libertad.

A su regazo venía una y otra vez a celebrar victorias, recordar sucesos de la historia y a sus mártires, reflexionar sobre medulares temas de la política exterior y de situaciones internas como lo hace un padre con sus hijos e hijas, o denunciar, en complicidad, maniobras del enemigo que nunca se conformó con la osadía de Fidel y de su pueblo.

Aunque ahora está en una piedra de granito, continúa vivo en esta tierra de corazón ardiente como su sol, en la cual no se olvida la conmovedora frase: «Gracias Santiago», que caló hondo en el alma de su gente, el primero de enero de 1984, cuando le entregó el Título Honorífico de Ciudad Héroe de la República de Cuba y la Orden Antonio Maceo.

Los santiagueros tienen presente lo que significaba la Cuna de la Revolución para Fidel, por ser reservorio de tradiciones de lucha, de hechos históricos de relevancia para la nación, y fragua de hijos inspiradores como Antonio Maceo, el Mayor General del Ejército Libertador, que elevó a la cúspide del decoro a Cuba con su intransigencia revolucionaria y su viril Protesta de Baraguá.

A Santiago de Cuba la recorrió el líder de palmo a palmo, en sus innumerables visitas con delegaciones de alto nivel que viajaban al país y querían ver, con sus propios ojos, el latir de la nación en sitios tan sagrados como el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, o la Ciudad Escolar y el museo 26 de Julio, además de la Granjita Siboney, donde palpita con vigor la epopeya del Moncada.

La directora de la emisora Radio Mambí, de la localidad, Gertrudis Boizán, fue una de las pioneras que recitó La mañana de la Santa Ana, poema del Indio Naborí y habitual en el asalto simbólico de las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional; ella evoca a Fidel amoroso, en recorrido por la emblemática instalación de manos de escolares, a los cuales dedicaba palabras de cariño.

En el céntrico parque Céspedes, frente al antiguo ayuntamiento, de gran simbolismo para él, lo tienen muy presente en momentos memorables como el día en que le entregó el Título de Ciudad Héroe a Santiago, y en los festejos por el aniversario 40 del triunfo de la Revolución, instante en que valoró el alcance de los siete fusiles reunidos en Cinco Palmas y expresara: “¡Ahora sí ganamos la guerra!”.

De las tantas obras que inauguró en beneficio de la industria, la educación o la salud pública hay una que tenía significación especial para Fidel: el combinado textil Celia Sánchez Manduley, donde le pidió con emoción en su discurso a los especialistas y trabajadores, que supieran honrar con trabajo y eficacia el nombre tan grande que llevaba el gigante fabril.

El ingeniero civil René Blanco Heredia, quien estuvo en esa ceremonia, en su condición de jefe de la sección de control técnico constructivo de la inversión, rememoró la conmoción del máximo líder al transmitir esos sentimientos de afectos y estimación hacia la heroína, la primera guerrillera de la Sierra Maestra, que lo acompañó siempre como una de sus más fieles colaboradoras.

En este pedacito de Cuba saben bien la grandeza de Fidel; testimonios abundan de su siembra de amor a manos llenas, de las luces que puso en el corazón de los cubanos para que aprendieran a leer y escribir y a defender sus conquistas hasta con las uñas, si fuera necesario.

Este año, en que nuestro pueblo celebra el centenario de su natalicio, su pensamiento y la obra han tenido la repercusión que merecen, para seguir guiando el destino y el bregar de niños, jóvenes, mujeres, trabajadores, obreros, artistas, deportistas, intelectuales y científicos, quienes han recordado su impronta ante cada conquista, cada apremio y cada adversidad.

Los santiagueros, en representación de sus compatriotas, tienen el privilegio de custodiar sus cenizas y rendirle honores todos los días y lo hacen a su altura, con el compromiso de que sea perdurable la grandiosa obra que legó, seguros y confiados en la marcha indetenible tras su ejemplo, levantando un monumento a su mayor herencia: la unidad.

Como “Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”, muy cerca de su Maestro está el mejor discípulo, en ese sagrado altar de la Patria donde nunca faltan las flores para homenajearlo.

Porque: “(…) los hombres pueden morir, ¡pero las ideas no morirán jamás!”, según profetizó el propio Comandante en Jefe en la clausura del IV Congreso del Partido Comunista de Cuba, en la histórica Plaza de la Revolución Antonio Maceo, de la legendaria urbe.

Y lo acentuó el singular cantor de Venezuela, Alí Primera: “Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos”.

Nuestro guerrero invicto Fidel sigue en la batalla.